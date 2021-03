Il a déjà des prix et des moteurs. La BMW Série 4 Cabriolet arrive fin mars

Officiellement dévoilée fin 2020, la nouvelle BMW Série 4 Cabriolet se prépare désormais à atteindre les concessionnaires en mars, avec des moteurs essence et diesel, dont la plupart sont déjà équipés d’un système électrique 48V Mild-Hybrid. Et avec des prix commençant à un peu plus de 57 mille euros.

Poursuivant un voyage de près de 35 ans, la nouvelle génération Série 4 aura également une variante Cabriolet, en presque tout identique à la version fermée. Bien qu’avec l’attrait supplémentaire de permettre aux cheveux de se promener dans le vent, grâce à un auvent en toile.

De plus, grâce à l’option pour un toit en toile, la BMW Série 4 Cabriolet présente comme principaux avantages une réduction de poids d’environ 40% par rapport à la variante avec toit rigide, un centre de gravité bas, une meilleure isolation phonique et thermique, mais également plus d’espace dans le coffre à bagages – 300 litres avec le capot ouvert et 358 litres avec celui-ci fermé, contre les 220 litres / 370 litres annoncés dans la F33 précédente.

Cependant et après la présentation officielle de cette nouvelle Série 4 Cabriolet, en octobre dernier, BMW dévoile également certains aspects spécifiques pour le marché national, à commencer par les moteurs. La grande majorité, déjà électrifiée, avec des systèmes hybrides doux 48V.

Ainsi, comme avec la Série 4 conventionnelle, le nouveau 4 Cabrio arrive au Portugal avec trois moteurs à essence, plus trois Diesel. Puisque, parmi celles-ci, seule la plus puissante des essences, M440i xDrive avec un bloc six cylindres de 374 ch, ainsi que les blocs diesel 420d de 190 ch, 430d de 265 ch et M440d xDrive de 340 ch, sont déjà livrés avec le composant électrique. Bien que, ces deux derniers, avec arrivée chez les concessionnaires, pas pour l’instant, mais seulement et respectivement, pour juillet et novembre 2021.

Côté prix, BMW Portugal révèle que le nouveau Cabrio G23 enregistrera une augmentation d’environ sept mille euros par rapport à la Série 4 Coupé, mais aussi une légère baisse par rapport au prédécesseur F33 LCI.

Ainsi, le moteur d’entrée 420i sera présenté avec un prix de base de 57 360 €, tandis que le 430i sera proposé à partir de 64 460 €. Le moteur essence haut de gamme, 440i xDrive 48V, sera disponible à partir de 95 € 360.

Enfin, comme pour le seul Diesel proposé en phase de lancement, le 420d 48V, il aura une valeur d’entrée de 61 960 €.

En conclusion, mentionnez seulement que BMW Portugal a prévu de commencer à commercialiser la BMW Série 4 Cabriolet dans notre pays à partir du 27 mars.

