IKEA annonce sa nouvelle gamme de produits de jeu ROG comprenant des bureaux de jeu, des chaises, un élastique pour souris, un oreiller cervical et plus

IKEA, la société spécialisée dans l’ameublement, et Asus Republic of Gamers (ROG) ont annoncé un partenariat pour créer une nouvelle gamme d’accessoires de mobilier de jeu abordables. Selon IKEA, les produits vont de la fonctionnalité aux meubles de jeu à domicile qui ont été conçus par le centre de développement de produits IKEA à Shanghai, a rapporté: TechRadar. La nouvelle gamme de jeux comprend six familles de produits qui incluent: Huvudspelare, Utespelare, Matchspel, Gruppspel, Uppspel et Lånespelare, où tous les produits Uppspel ont été conçus par IKEA et ROG en étroite collaboration.

Tandis que, la nouvelle gamme de meubles propose plus de 30 produits – des bureaux et des chaises de jeu, un élastique pour souris, un oreiller cervical, un meuble à tiroirs – et des accessoires – un porte-gobelet, une lampe annulaire et bien d’autres.

La société a déclaré dans un communiqué que les meubles de jeu avaient leur propre orientation esthétique et design et que, grâce à la connaissance approfondie de ROG de l’industrie du jeu, la société souhaiterait trouver de nouvelles façons de faire en sorte que les jeux se fondent dans la maison.

L’unité commerciale ASUS Gaming Gear et accessoires, directeur général, Kris Huang a déclaré que le nouveau partenariat IKEA et ROG permettra à la fois de trouver de nouvelles façons intéressantes de ravir les joueurs dans et autour de la maison.

Les meubles de jeu sont un marché à croissance rapide qui devrait augmenter de 95,02 millions de dollars en 2024. IKEA, fondée en 1943, est devenue omniprésente dans le monde, pour ses meubles emballés à plat et auto-assemblés et son prix abordable. L’entreprise est la plus grande entreprise de meubles au monde avec une valorisation de 48,1 milliards de dollars.

La nouvelle gamme de jeux a été lancée par la société le 29 janvier 2021 chez IKEA Chine et sera disponible chez IKEA Japon à partir de mai 2021. Les ventes mondiales commenceront en octobre 2021. Avec cela, IKEA ciblera à la fois les amateurs de jeux et les athlètes professionnels de l’esport avec le nouveau mobilier de jeu.

