IFA 2020: Realme, Honor, Qualcomm et d’autres marques qui feront des annonces

L’équipe de nouvelles de tech204 sept. 2020 13:36:53 IST

Le salon technologique annuel, Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 2020 se déroule maintenant en Allemagne. L’événement a débuté le 3 septembre à Berlin et se poursuivra jusqu’au 5 septembre. IFA est le plus grand salon technologique annuel d’Europe.

Le monde étant toujours sous le choc de la pandémie de coronavirus, l’événement devrait connaître beaucoup moins de visiteurs cette année. Cependant, la plupart des sessions hébergées par les marques seront disponible en ligne. Nous pouvons nous attendre à voir de nombreux aperçus de tous les nouveaux gadgets que les entreprises prévoient de lancer cette année.

Voici tout ce que vous pouvez attendre des différentes entreprises technologiques cette année:

Vrai moi

Realme est un novice IFA car ce sera la première fois à assister au salon technologique. Selon la société mobile, elle présentera la stratégie de marque et de produit. Selon un rapport de TechRadar, Realme pourrait annoncer Realme X3 Pro lors de l’événement. Si l’on en croit cela, ce sera le troisième smartphone de la série de smartphones X3 après Realme X3 et Realme X3 SuperZoom (Critique).

Il tiendra sa session aujourd’hui à 15 h 55 IST. Vous pouvez visiter le page YouTube de l’entreprise ou cliquez sur le lien de diffusion Web intégré ci-dessus pour voir toutes les mises à jour en direct.

Honneur

Honor a annoncé que le thème de cette année pour l’IFA 2020 est «Développez votre vie intelligente». Il accueillera sa session aujourd’hui à 14 h 55 IST. La société a également confirmé qu’elle annoncerait deux nouvelles smartwatches et trois ordinateurs portables personnels améliorés à l’IFA 2020 cette année. Vous pouvez appuyer sur le lien du webcast intégré ci-dessous pour voir le Livestream.

Qualcomm

Qualcomm a annoncé un certain nombre de chipsets, y compris des puces 5G et des processeurs pour ordinateurs portables, à l’IFA cette année. Il a annoncé un processeur de la série 5G Snapdragon 400 qui sera présenté dans les smartphones à bas prix. Qualcomm a également dévoilé le processeur Snapdragon 8cx Gen 2 5G pour ordinateurs portables.

En plus de cela, la société a également annoncé QCC514x, un SoC audio Bluetooth pour casques sans fil doté d’une fonction ANC adaptative. Cette fonctionnalité aidera les utilisateurs à basculer facilement entre les appels vocaux, la musique et la conversation avec l’assistant vocal.

LG

LG a fait quelques annonces à l’IFA 2020 qui sont maintenant disponibles sur Youtube. La vidéo montre le masque facial purificateur d’air alimenté par batterie récemment annoncé par LG appelé purificateur d’air LG PuriCare. Bien que, compte tenu du moment choisi, LG n’a pas confirmé si le masque protégera les utilisateurs contre le COVID-19 ou non. La société a également mis l’accent sur la plate-forme ThinQ AI de LG et a annoncé qu’elle lancerait bientôt plus de gadgets dans ce segment.

Se rappeler, LG a récemment taquiné le smartphone LG Wing doté de deux écrans en forme de T. La société pourrait lancer ce smartphone à l’IFA cette année.

TCL

TCL a dévoilé les écouteurs sans fil Move 200 et la montre intelligente Move Time Family Watch. La société a également annoncé deux nouveaux onglets lors de l’événement. Le 20 Tab MAX dispose d’un écran de 10,36 pouces, offre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et est équipé d’une batterie de 8 000 mAh prenant en charge une charge de 18 W.

Le 10 Tab MID arbore un écran FHD de 8 pouces, est alimenté par le chipset Snapdragon 665 et abrite une batterie de 5500 mAh.

