Idris Elba veut une vérification d’identité sur les réseaux sociaux pour mettre fin aux abus racistes en ligne

Idris Elba a une proposition de sites de médias sociaux pour mettre fin aux abus raciaux en ligne – et cela pourrait impliquer que nous obtenions tous une coche bleue.

L’acteur de « Luther » veut que les trolls des réseaux sociaux cessent de se cacher derrière de faux profils lorsqu’ils diffusent en ligne de la haine à caractère raciste.

Les plateformes de médias sociaux recommandées par Elba rendent la vérification d’identité « obligatoire » afin que « tout le monde sache qui parle ».

L’idée, qui est largement partagée sur les réseaux sociaux, intervient après que plusieurs stars ont récemment été victimes d’un racisme vicieux en ligne.

Idris Elba a une proposition pour mettre fin au racisme sur les réseaux sociaux.

La suggestion d’Elbe a été rendue publique à la suite d’abus racistes visant les stars du football anglais Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho après avoir chacun raté un penalty lors de la finale de l’Euro, menant à la victoire de l’Italie.

Les trois déclarations partagées abordant les messages haineux qu’ils ont reçus après le match.

Rashford a écrit sur Twitter, « Je peux recevoir la critique de ma performance toute la journée… mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis ou d’où je viens. »

Pendant ce temps, Saka a directement appelé plateformes de médias sociaux à assumer plus de responsabilités dans la prévention des abus racistes en ligne, écrivant: « J’ai su instantanément le genre de haine que j’étais sur le point de recevoir et c’est une triste réalité que vos puissantes plateformes ne font pas assez pour arrêter ces messages. »

La semaine suivante, le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a vu sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne ternie par des abus racistes après qu’une collision avec Max Verstappen a laissé son rival hospitalisé.

La suggestion d’Elbe d’exiger une vérification d’identité avant de lancer un compte sur les réseaux sociaux offre une solution potentielle aux abus que subissent de nombreuses personnes de couleur en ligne.

« Si les lâches sont soutenus par un voile d’intimité et de secret, alors les réseaux sociaux ne sont pas un espace sûr », a conclu l’acteur. « Si des lâches veulent lancer une rhétorique raciale, dites-le avec votre nom, pas votre nom d’utilisateur. »

Faisons-nous suffisamment confiance aux sites de médias sociaux pour nous identifier ?

L’idée de scanner votre pièce d’identité ou de saisir une reconnaissance faciale juste pour publier des tweets peut sembler quelque peu dystopique, en particulier à une époque de méfiance croissante envers les Big Tech.

En fait, une proposition similaire à celle d’Elbe a déjà été rejetée par le gouvernement britannique l’année dernière, craignant qu’elle « interfère avec la liberté d’expression ».

Mais, donner nos informations en ligne n’est pas trop éloigné de notre état actuel.

Combien d’entre nous ont enregistré les détails de leur carte de crédit sur des sites d’achat en ligne ou les ont-ils remplis automatiquement sur nos téléphones ?

La vérification de ces détails est essentielle pour garantir que les mauvais acteurs n’exploitent pas les autres en ligne, alors pourquoi une section de commentaires devrait-elle être différente ? Si vous souhaitez acheter sur le marché des idées en ligne, devez-vous rester anonyme en le faisant ?

Ceux qui n’ont pas les documents nécessaires ou ceux qui ne veulent pas vérifier leur identité peuvent simplement être empêchés de commenter ou d’envoyer des messages aux personnes sur les réseaux sociaux.

Les sites de médias sociaux ont besoin d’une meilleure action antiraciste.

Si la vérification d’identité semble être une action extrême, alors c’est peut-être un meilleur signal que toute autre chose que les sites de médias sociaux doivent intensifier et offrir des solutions plus simples à ce problème répandu de racisme et d’intimidation en ligne.

À une époque où une recherche Google que vous avez effectuée peut devenir une publicité Facebook sur votre flux en quelques minutes, il semble impardonnable que ces sites n’aient pas créé une sorte d’algorithme pour reconnaître le racisme en ligne.

Si nous pouvons reconnaître que les stars du sport noires dont les sections de commentaires sont inondées d’émojis de singes sont une attaque raciste claire, quelqu’un peut sûrement trouver un algorithme pour arrêter cela.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.