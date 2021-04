Idris Elba répond aux rumeurs qui le marquent comme le nouveau James Bond

La possibilité d’un nouveau James Bond sur grand écran entraîne toujours toutes sortes de spéculations et de candidats pointés par la presse ou les fans, surtout après avoir confirmé que « No Time To Die » sera la dernière fois que nous verrons Daniel Craig dans la franchise 007,

L’acteur britannique Idris Elba a été identifié ces dernières années comme l’un des principaux candidats pour être le nouveau protagoniste de la franchise, bien que sa participation à celle-ci, jusqu’à présent, ne soit restée qu’une rumeur renforcée par les spéculations de ses fans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le live-action de ‘Gundam’ a confirmé le début de sa production

Lors d’une récente conversation avec Capital XTRA, Elba reconnaît l’impact de ces rumeurs sur sa personne: «Je sais que les rumeurs sur Bond m’ont toujours hanté. Écoute, ma pauvre mère dit: «Un jour tu vas l’avoir» et je dis simplement: «Maman, je vais bien. J’ai «Luther»! Je fais définitivement ça. »

Dans la même interview, Elba a également partagé quelques mots sur les projets de ramener Luther à travers un film, dont le développement a longtemps fait l’objet de rumeurs: « Le film ‘Luther’ est définitivement en route, je suis très excité. » A commenté. l’acteur.

Pour les fans qui ont vu cinq saisons de « Luther », je vous dois de passer au niveau supérieur et c’est là que le film entre en jeu.

Au début de l’année, Idris Elba a confirmé que la production du film «Luther» commencerait cette année. La production ramènerait apparemment une grande partie de l’équipe créative impliquée dans la série BBC.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix prépare un documentaire sur la vie et la carrière de Chadwick Boseman

Ce n’est pas la première fois qu’Idris Elba reconnaît la possibilité de jouer James Bond, l’un des personnages les plus importants de la culture pop du Royaume-Uni. En 2018, l’acteur et DJ auraient joué avec des spéculations sur le sujet en partageant une photo sur les réseaux sociaux avec la description «Je m’appelle Elba. Idris Elba ».