Idris Elba confirme que le film de Luther commencera à tourner cette année

L’acteur a longtemps parlé de la possibilité d’un film dérivé et le créateur Neil Cross a confirmé en octobre que plus Luther était en route.

Aujourd’hui, Elba, 48 ans, a révélé que le tournage commencerait cette année.

Idris Elba a confirmé qu’un film de Luther commencera à tourner cette année. Crédit: BBC

L’acteur, le producteur et le DJ ont répondu: « Certainement faire plus de musique, des gens qui aiment mon film et tout, écoutez, je vais faire Luther – le film.

« Je suis super excité et j’espère que les fans sont en quelque sorte excités pour ça.

« Cela fait longtemps que je viens pour un film, pour les gens qui ont aimé la série. Nous faisons la série depuis 10 ans, donc nous faisons un film. »

Creator Cross a précédemment gardé ses cartes près de sa poitrine lorsqu’il a été interrogé sur la perspective d’un film.

S’adressant à Radio Times, il a déclaré: « Demandez à Idris! Nous sommes – je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire, ce qui est une réponse en soi! Les mots sont mon travail et je les ai tous perdus.

« Nous voulons faire plus Luther. Nous allons faire plus Luther. Le comment et le pourquoi, c’est tout à venir, mais nous allons faire plus Luther. «

Elba a exprimé son empressement à emmener le détective sur grand écran depuis des années.

S’exprimant l’année dernière, il a déclaré: « J’ai soutenu que j’aimerais voir [Luther] venez à un film. C’est vers cela que je pense que nous nous dirigeons, c’est un film. J’ai hâte d’y arriver … Ça se passe!

« Avec le cinéma, le ciel est la limite. Vous pouvez être un peu plus audacieux avec les intrigues, et un peu plus international, et un peu plus à l'échelle. Mais John Luther sera toujours John Luther. »

En 2018, l’acteur a déclaré que Cross travaillait dur pour lancer le projet.

«Nous progressons vraiment pour faire apparaître une version cinématographique à l’écran», a-t-il déclaré.

« Neil se démène pour écrire ce truc, et je pense que le but du film est de le mettre à l’échelle.

« Ce sera plus de meurtres, plus de Volvos, plus de Luther fronçant les sourcils … essentiellement, nous voulons juste essayer de le porter à un public et une échelle beaucoup plus larges, et peut-être aussi au niveau international. »