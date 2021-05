Identification des premiers vestiges d’une expédition arctique vouée au XIXe siècle

Le 9 juillet 1845, John Gregory, ingénieur sur une expédition océanique à la Arctique , a écrit une lettre à sa femme, Hannah, depuis une escale au Groenland.

C’était la dernière fois que sa famille entendait parler de Gregory, qui, avec 128 autres, a péri après que leurs navires se soient retrouvés piégés dans les glaces de l’Arctique. Maintenant, en utilisant ADN de ses descendants, les chercheurs ont identifié la dépouille de Gregory, la première de l’expédition malheureuse à être liée à un nom, selon une nouvelle étude.

En mai 1845, 129 officiers et membres d’équipage, sous le commandement de Sir John Franklin, quittèrent l’Angleterre à bord de deux navires – le HMS Erebus et le HMS Terror – pour explorer le passage du Nord-Ouest qui relie les océans Atlantique et Pacifique à travers l’Arctique canadien.

L’expédition polaire était destinée à devenir la plus meurtrière de l’histoire.

Le désastre a frappé lorsque les navires ont été piégés dans l’Arctique canadien au large de l’île King William en septembre 1846; certains membres d’équipage sont morts alors qu’ils étaient coincés sur le navire. Mais 105 membres d’équipage ont survécu grâce aux approvisionnements du navire et ont finalement décidé d’abandonner le navire, selon un déclaration de l’Université de Waterloo.

La dernière communication connue était une courte note du 25 avril 1848 qui a été trouvée plus tard dans un cairn de pierre sur l’île près des navires, qui indiquait l’intention des explorateurs d’abandonner leurs navires et de se déplacer vers le sud vers un poste de traite sur le continent, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Ils ont tous péri sans aller très loin.

Le co-auteur de l’étude, Douglas Stenton, fouille les restes d’un autre explorateur trouvés avec les restes de John Gregory, mais qui n’a pas encore été identifié. (Crédit d’image: Robert W. Park / Université de Waterloo)

Depuis la catastrophe, les archéologues ont découvert les restes de dizaines d’explorateurs dispersés dans la région, la plupart sur l’île du roi William, le long de leur itinéraire d’évacuation prévu. Bien que les historiens aient connu les noms de ceux qui se trouvaient à bord des navires, aucun des squelettes n’avait été identifié. À ce jour, les scientifiques ont pu extraire l’ADN de 27 des membres de l’expédition.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont identifié, pour la première fois, l’ADN prélevé sur des échantillons de dents et d’os de l’un des trois restes trouvés sur la baie d’Erebus, sur la rive sud-ouest de l’île King William, comme appartenant à l’ingénieur John Gregory, qui naviguait. à bord du HMS Erebus.

L’ADN correspondant provient de l’un des descendants vivants de Gregory, un arrière-arrière-arrière-petit-fils qui vit à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, et porte le même nom – Jonathan Gregory.

Les restes de John Gregory et de deux autres membres de l’expédition sont contenus dans ce cairn commémoratif à Erebus Bay construit en 2014. (Crédit d’image: Diana Trepkov / Université de Waterloo)

L’identification rend l’histoire de l’explorateur Gregory plus claire que toutes les autres: il a survécu pendant trois ans sur le navire verrouillé par la glace et est mort à environ 75 kilomètres au sud à Erebus Bay en essayant de s’échapper.

« Avoir la dépouille de John Gregory étant le premier à être identifié par analyse génétique est une journée incroyable pour notre famille, ainsi que pour tous ceux qui s’intéressent à la malheureuse expédition Franklin », a déclaré l’arrière-arrière-arrière petit-fils de Gregory dans le communiqué. « Toute la famille Gregory est extrêmement reconnaissante à toute l’équipe de recherche pour son dévouement et son travail acharné, qui sont si essentiels pour débloquer des morceaux d’histoire qui ont été figés dans le temps depuis si longtemps. »

Les chercheurs, à leur tour, étaient reconnaissants à la famille de Gregory d’avoir fourni des échantillons d’ADN et de partager l’histoire de leur famille, a déclaré le co-auteur de l’étude, Douglas Stenton, professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Waterloo. « Nous aimerions encourager les autres descendants des membres de l’expédition Franklin à contacter notre équipe pour voir si leur ADN peut être utilisé pour identifier les 26 autres individus. »

Les résultats ont été publiés le 28 avril dans la revue Record polaire .

