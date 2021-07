Idée dérivée de l’alligator Loki présentée par Richard E. Grant

Merveilles de la série Disney+, Loki, regorge de personnages remarquables, mais la variante Classic Loki de Richard E. Grant doit se situer quelque part près de la première place. Certainement les trois premiers. Eh bien, pour ceux qui espèrent en savoir plus sur le point de vue de Grant sur le dieu de la malice, l’acteur a maintenant proposé son argumentaire pour un spin-off, et cela inclurait le gagnant clair du premier prix pour se démarquer. Loki personnages, Alligator Loki.

« L’alligator Loki était fantastique car en réalité, il s’agissait de trois coussins de canapé rembourrés qui avaient été cousus grossièrement ensemble pour réagir. [Laughs] Le fait que j’étais la seule personne qui pouvait comprendre ce qu’il disait était tout simplement fantastique. Je pense que c’est la transition parfaite pour avoir Classic Old Loki et Alligator Loki comme sous-série à suivre. »

Grant, qui apparaît dans Loki portant le costume de style classique conçu par Jack Kirby dans les illustrations originales des années 1960, n’a qu’une seule demande s’il revient un jour : il veut des muscles.

« Si j’avais un costume musclé, très certainement. On me l’a refusé. J’ai vu la conception du costume et je connaissais très bien les illustrations originales de Jack Kirby des années 60, alors je me suis dit : ‘Ah, ce type a des muscles !’ Comme j’étais né sans, j’allais enfin enfiler un costard. Je suis arrivé à Atlanta [to begin filming], et ils ont dit : ‘Il n’y a pas de combinaison musclée ! Vous portez juste ça ! » J’ai dit : ‘Mais je ressemble à Kermit la grenouille !’ Ils ont dit : ‘Non, tu n’as pas de combinaison musclée.’ J’étais donc très, très contrarié à ce sujet. [Laughs] Court-changé ! »

Si sa demande pour le type de biceps et de pectoraux pour lesquels les personnages de Marvel sont bien connus, Grant sait même comment il présenterait le dialogue entre Classic Loki et Alligator Loki, le public rejoignant Grant pour comprendre ce que le reptile bien-aimé avec le casque à cornes Est en train de dire.

« Je suis le docteur Dolittle de l’univers Marvel quand il s’agit de parler aux alligators. Je parle couramment l’alligator. Mettez cela dans le contrat de quand je fais une série comme Classic Old Loki, avec des muscles et l’alligator. Ça va avoir des sous-titres, afin que le public puisse entendre ce que dit l’alligator, et tout le monde dit : » Qu’est-ce qu’il dit ? De quoi parle-t-il ? » Ce sera le chemin. »

L’univers cinématographique Marvel est devenu si populaire au cours de la dernière décennie qu’il n’y a probablement pas beaucoup de projets que le public n’aurait pas afflué pour voir. Mais, une série dérivée centrée sur les aventures continues de Classic Loki et de son ami Alligator pourrait bien être le projet MCU le plus réussi de tous les temps.

Loki présente Tom Hiddleston reprenant le rôle titre et portant les choses sur le petit écran sur Disney +. Le spectacle a lieu à la suite des événements de Avengers : Fin de partie, avec cette version de Loki ayant volé le Tesseract et ainsi créé une anomalie dans la chronologie. Il est rapidement récupéré par la mystérieuse Time Variance Authority (TVA), une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki un choix : faire face à l’effacement de l’existence en raison d’être une « variante temporelle », ou aider à fixer la chronologie et arrêter une menace plus importante. Loki se retrouve piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps.

Loki est disponible en streaming maintenant sur Disney +, une deuxième saison ayant maintenant été confirmée. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

