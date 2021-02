Ici, nous avons le logo officiel de Sonic The Movie 2 (oui, ça s’appelle ça)

Fans de SEGA Blue Hedgehog, commencez à applaudir. Que nous avons déjà le logo officiel de Sonic The Movie 2.

Paramount Pictures a décidé qu’aujourd’hui est un bon jour pour annoncer le titre et la date de sortie du nouveau film de mascotte SEGA. Et non, ils ne se sont pas trop cassé la tête pour l’image ou le titre. Donc, comme nous pouvons le voir, nous avons déjà le Logo officiel de Sonic The Movie 2.

C’est pratiquement le même que la première bande mais en ajoutant un « 2 » à la fin avec les couleurs et les deux queues de Miles « Tails » Prower. Bien sûr, soyez prudent car l’image donne l’impression qu’elle lit « Sonic 2 The Movie ». Mais non, ils ont décidé qu’il était plus agréable de l’appeler « Sonic The Movie 2 ». Du marketing.

La vérité et la vérité sont que, s’il y avait le moindre doute sur le fait de voir Tails dans cette suite, ils se sont déjà dissipés. Oui c’est vrai que nous l’avons vu dans le post crédit de l’original. Mais maintenant, avec le logo, c’est plus que confirmé.

Et en cas de doute, la musique qui joue en arrière-plan est une version de les premières nuances d’Emerald Hill. Ou ce qui est pareil, la première phase du jeu de Sonic The Hedgehog 2 de Mega Drive.

Cette annonce est également accompagnée d’une date de sortie … plus ou moins. Et nous nous expliquons. Dans le compte Twitter officiel du hérisson, l’annonce américaine donne une date exacte: le 8 avril 2022. Cependant, si l’on passe au communiqué de presse et au logo espagnol, ce jour n’apparaît pas. A sa place, nous voyons une « Première en 2022 » à sécher.

Par conséquent, bien qu’il semble probable que le 8 avril susmentionné soit celui choisi, il n’est pas encore confirmé pour notre territoire. Nous devrons attendre encore un peu.