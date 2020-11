Ice Cube s’apprête à prendre la parole au gala de l’Organisation sioniste d’Amérique

Ice Cube apparaîtra en tant que conférencier invité au gala annuel de l’Organisation sioniste d’Amérique.

Ice Cube devrait faire la une du gala annuel de l’Organisation sioniste d’Amérique en tant que conférencier invité, une décision probablement prise pour aider à réparer sa relation avec la communauté juive à la suite de l’utilisation controversée d’images antisémites sur les médias sociaux, plus tôt cette année. David Becker / Getty Images « Je dois dire que c’était une bonne journée » lorsque mon ami Cube a accepté volontiers et joyeusement de prendre la parole lors de notre Gala ZOA « , a déclaré le président de ZOA, Morton Klein, dans un communiqué, selon le New York Post. Klein et Cube se sont rencontrés pour la première fois à la suite d’accusations d’antisémitisme portées contre le rappeur en juin. Les deux se sont ensuite entretenus pour discuter de la question en juillet. « Criez à Mort Klein qui a eu le courage de chercher la vérité et de parler avec moi et de voir par lui-même que je ne suis évidemment PAS un antisémite ou un raciste. Je l’admire pour le plaidoyer de son peuple et j’ai hâte de parler davantage de la façon dont Les communautés noires et juives peuvent travailler ensemble … », a ensuite tweeté Cube. «Nous avons tous les deux grandi pauvres dans les cagoules noires. Cube m’a dit qu’il remerciait les Juifs d’avoir fondé NAACP, de nombreuses écoles noires et de se battre pour les droits civils des Noirs », a ajouté Klein. « Cube m’a dit qu’il soutenait la condamnation des Noirs et de tout l’antisémitisme et j’ai condamné tout racisme. » Le gala ZOA est prévu le 27 décembre. [Via]