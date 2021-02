Iberia vous permettra de facturer «à la face»: c’est ainsi qu’il déploie un système de reconnaissance faciale qui vous reconnaît même avec un masque

Pouvoir se rendre à l’aéroport sans avoir à présenter sa pièce d’identité ou sa carte de facturation, même au point de contrôle de la police, se rapproche de plus en plus. Iberia déploie un système de reconnaissance faciale qui évitera de nombreuses procédures et contacts qui sont courantes en ce moment. Et, en plus, il garantit sa compatibilité avec les masques.

Comment ça marche

Iberia a dans ce déploiement la collaboration d’Aena ainsi qu’Inetum et Thales. L’utilisateur doit avoir installé sur son téléphone mobile le Application Iberia ou Aena pour effectuer un premier enregistrement dans sa maison. Cela permettra d’effectuer le reste des processus d’expédition sur le visage.

Si vous ne disposez pas de l’application, vous pouvez également utiliser certaines des bornes d’enregistrement qui se trouvent, pour l’instant, à l’aéroport Adolfo Suarez de Madrid Barajas.

En novembre 2019, Iberia a déployé un projet pilote pour tester ce système biométrique. Il n’était disponible que pour les passagers à destination des Asturies ou de Bruxelles qui partaient de Madrid.

Désormais, et grâce à une subvention du CDTI (Centre de Développement Technologique et Industriel), dont le montant n’est pas connu, le projet va plus loin et ajoute de la mobilité. Dans cette nouvelle phase, le système sera affiché sur plusieurs tablettes, ce qui permettra au personnel d’enregistrement au sol d’Iberia de passer les différentes portes d’embarquement.

Selon des sources d’Iberia, cela permettra d’étendre et d’étendre le projet, afin qu’il soit disponible pour l’utilisateur de n’importe quel vol. Le déploiement est déjà en cours et devrait être entièrement disponible d’ici l’été.

Personnel au sol avec tablettes

Pour que ce système de reconnaissance biométrique ne se limite pas à quelques portes d’embarquement, Iberia va déployer ce système sur plusieurs tablettes, ce qui permettra aux agents d’enregistrement de les prendre et d’effectuer des embarquements biométriques sur n’importe quel vol.

Comme l’ont confirmé les sources d’Iberia, le projet commence avec 10 Surface Pro à l’aéroport de Madrid, mais l’idée est d’augmenter ce nombre et ensuite le reste des aéroports du réseau Aena peut également compter sur ce service.

Au cours de cette longue année de tests de projets pilotes, les systèmes ont été installés à divers endroits. D’une part, dans le filtre de sécurité et dans la porte d’embarquement J40. Il y avait aussi un kiosque d’enregistrement à côté du comptoir d’enregistrement BIE 848; tandis que le reste des équipes était la porte du filtre de la Fast Track et l’embarquement du J58, ainsi que le kiosque d’inscription, qui était situé devant l’accès du filtre des familles.

Ce projet a la participation d’Iberia, en tant que compagnie aérienne exploitante, Inetum, en tant qu’entreprise intégratrice de systèmes; Thales, en tant que fournisseur de technologies biométriques et de processus de validation d’identité; et Aena, en tant que gestionnaire de l’aéroport, responsable des systèmes d’intégration intermédiaires entre la compagnie aérienne et le moteur biométrique.