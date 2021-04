Ibai inaugure un serveur privé «  GTA Online  » à Marbella et accueille 151 joueurs très spéciaux

Les serveurs de jeu créés par les youtubers semblent être une tendance imparable pour cette 2021. Les armes de départ ont été données par Egoland dans ‘RUST’ et Arkadia dans ‘ARK: Survival Evolved’, et maintenant un nouveau concurrent est arrivé, et pas exactement un petit. : Ibai Llanos vient d’annoncer votre propre serveur dans «GTA Online». Son nom aura une touche traditionnelle incomparable: Marbella Vice, dont le plus ancien du lieu se souviendra qu’il coïncide avec un jeu de pistolets récréatifs qu’Álex de la Iglesia dirigeait avec de vrais acteurs.

Comme annoncé par Ibai sur sa chaîne Twitch, ‘Marbella Vice’ est créé avec l’aide de CooLifeGame et d’autres experts en conception de serveurs multijoueurs «GTA V». Le but: faire jouer 151 youtubeurs et personnalités sur ce serveur privé une fois terminé qui garantit des fusillades au rythme des chansons de rue reconnaissables d’El Fary. Selon Métriques TVTop, son émission a mené dimanche sur la plateforme, avec 112 000 téléspectateurs en moyenne.

L’ouverture officielle du serveur est prévue le 11 avril. Dans la vidéo de présentation avec laquelle Ibai a commenté certaines des caractéristiques du serveur, toutes sortes d’affiches personnalisées pouvaient être vues (des annonces de concerts d’El Fary et de Kiko Rivera à l’espagnolisation des véhicules de la Garde civile, entre autres organismes d’application de la loi).

Certains des noms propres qu’Ibai a mis sur la table comme communs sur le serveur sont streamers Auronplay, Perxitaa, TheGrefg ou Rubius, dont certains sont des vétérans de GTA, des footballeurs comme Haaland, Borja Iglesias, Courtois ou Kun Agüero, et des artistes comme Kidd Keo rag. La limite est désormais de 151 joueurs, mais passer à 200 dans les vagues futures n’est pas exclu.

Les héros de ‘Marbella Vice’

Et voici la liste complète des participants à Marbella Vice.

