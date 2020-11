Iain Lee critique la BBC pour avoir autorisé l’appelant à utiliser des insultes racistes en direct

Le radiodiffuseur Iain Lee a critiqué la BBC pour avoir permis à un appelant d’utiliser des insultes racistes et de faire des remarques menaçantes sur les homosexuels à l’antenne.

La BBC a été confrontée à des réactions négatives après que le couple marié Mandeep «Sunny» et Gursharonjit «Shay» Grewal ait permis à un appelant de rester en ondes malgré les insultes et menaces racistes répétées contre les homosexuels.

L’incident, qui s’est produit lors de l’émission de Sunny and Shay sur la BBC à Londres, a vu un appelant téléphoner lors d’une conversation sur les jeux de société pour marquer la Journée nationale du monopole vendredi 20 novembre.

L’appelant a déclaré: «Depuis que j’ai déménagé à Londres depuis la Grèce, j’ai joué au Monopoly avec mon ami». Métro rapports.

«Mais dans mon pays, nous jouons à un jeu où vous êtes un nationaliste blanc et tuez tous les n ***** et les gays.»

Shay a simplement répondu: «Bien», mais l’appelant a été autorisé à rester à l’antenne.

Pourquoi la BBC Londres a-t-elle permis à un appelant de dire « Je f ** king déteste les n-mots et les gays » encore et encore?

Sunny a ensuite demandé à l’appelant: «Peut-être que je vous perds en traduction. Expliquez-moi quand avez-vous découvert Monopoly pour la première fois? »

Après que l’appelant a expliqué sa version de Monopoly, Sunny a déclaré: «Merci d’avoir partagé cela avec nous, j’apprécie vraiment cela», et a ensuite demandé à l’appelant s’il voulait «ajouter à la conversation» sur la controverse en cours autour de Priti Patel.

L’appelant a répondu: « Je veux dire que je déteste les n ***** s. »

Le commentaire a finalement incité les présentateurs de l’émission à mettre fin à l’appel, Sunny s’excusant auprès des auditeurs.

«Je ne comprends pas où il allait avec cette conversation, mais c’est évidemment quelqu’un qui ne comprend pas comment vous venez de vous engager ici à la radio», a déclaré Sunny.

L’appelant a répété l’insulte raciste huit fois sur les ondes et a également fait un certain nombre de remarques anti-gay.

Iain Lee a critiqué la BBC Radio pour avoir permis à un appelant de faire des commentaires racistes et homophobes en ondes

Iain Lee, qui présentait une émission sur talkRADIO, a frappé les présentateurs et producteurs de l’émission sur Twitter, écrit: «Pourquoi la BBC Londres a-t-elle permis à un appelant de dire« Je f ** king déteste les n-mots et les gays »encore et encore? Une écoute absolument incroyable. L’hôte lui a posé d’autres questions après l’avoir dit!

Il a poursuivi: «Cela me met tellement en colère. Heure amateur avec des enfants produisant. Et je ne peux pas avoir de concert.

Lorsque Lee a été critiqué par les utilisateurs de Twitter qui ont insisté sur le fait que l’incident était une «erreur», il a répondu: «Un n-mot est une erreur. Huit ou neuf est une incompétence de la part des diffuseurs et des producteurs. Une menace de tuer un homosexuel est une menace de trop.

«Je ne les accuse pas eux et le producteur de racisme, mais d’une incompétence dangereuse qui ne peut être autorisée.»

Un porte-parole de la BBC a déclaré Métro: «Des excuses à l’antenne ont été présentées et elles ont été supprimées de BBC Sounds. C’était clairement un appel malveillant et nous examinons comment cela s’est produit. »