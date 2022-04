I Wanna Dance With Somebody : tout ce que l’on sait sur le biopic de Whitney Houston

in

Naomi Ackie incarnera la chanteuse américaine à succès. Apprenez tout sur la nouvelle création des auteurs de Bohemian Rhapsody.

© GettyWhitney Houston est décédée en 2012 et aura désormais son biopic.

Bien que biopics ils sont plus à la mode que jamais, la vérité est qu’ils ne perdent pas leur magie. Et il n’y a rien de plus intéressant que de connaître en profondeur la vie d’une icône culturelle. Ce sera donc avec Whitney Houstonqui aura son propre biopic intitulé Je veux danser avec quelqu’un de Sony Pictures. Le film a déjà son première image officielle donc ici nous passons en revue tout ce qui a été publié jusqu’à présent.

Dans le genre, l’un des grands biopics musicaux est Rhapsodie bohémienne. Situé à Londres en 1970, le jeune Freddie Mercury Il mène une vie ordinaire jusqu’à ce qu’après avoir écouté le groupe Smile, il se propose comme chanteur du groupe. Ainsi naquit une carrière qui le conduira à être le chef de Quoi dans et l’un des artistes les plus connus de tous les temps. En ce sens, ses auteurs reviendront pour créer un hommage similaire à Whitney Houston.

Le titre, Je veux danser avec quelqu’unreprend également la formule du film de Freddie Mercury : il reprend le nom d’une des chansons les plus populaires de la figure américaine, sortie en 1987, qui a su devenir un succès qui reste en vigueur. Avec la confirmation du nom, la première affiche officielle du film est également arrivée, qui promet d’arriver ce même 2022 après des années de développement.

Votre protagoniste sera naomi ackie, qui jouera le rôle de Whitney Houston. Dans tous les cas, on ne sait toujours pas exactement de quoi parlera l’intrigue : elle pourrait inclure des émissions emblématiques comme Bohemian Rhapsody, différents moments de sa carrière professionnelle ou, peut-être, de nouveaux détails sur sa vie personnelle. C’est que ce sont ses propres toxicomanies qui l’ont amenée à mourir à l’âge de 48 ans en 2012.

Avec le biopic de Elvis, c’est l’un des grands paris de l’année. Sa première est prévue pour 23 décembre avec adresse de Citrons de Kasi. Ils complèteront également le casting avec leurs performances Stanley Tucci, Nafessa Williams, Ashton Sanders, Clarke Peters, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Bria Singleton, Kris Sidberry, Lance Williams, Alana Monteiro et Daniel Washington.

