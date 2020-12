Hyundai et sa nouvelle plate-forme arrivent pour révolutionner la recharge rapide dans les voitures électriques: 800V et bidirectionnel pour recharger même d’autres véhicules

E-GMP représente le nouveau Plateforme modulaire électrique globale de Hyundai. La nouvelle plateforme avec laquelle elle fabriquera ses futures voitures électriques, de la IONIQ 5 au futur 100% électrique de Kia Motors, une marque du même groupe avec laquelle ils partageront ce développement.

La plate-forme E-GMP est un saut important dans le fabricant et s’accompagne d’une proposition très axée sur la charge rapide, avec un système de charge innovant 800 V et une conversion d’énergie bidirectionnelle pour charger d’autres appareils, y compris d’autres voitures électriques.

Recharger la voiture en moins de 18 minutes

Conçue pour les voitures électriques à batterie, la plateforme E-GMP promet plusieurs des avantages que d’autres constructeurs ont déjà annoncés pour leurs futures voitures électriques, d’une plus grande flexibilité, une meilleure autonomie, une plus grande sécurité, meilleures performances de conduite et plus d’espace intérieur pour les occupants.

Les véhicules électriques créés avec E-GMP offriront un accélération de 0 à 100 km / h en 3,5 secondes et vitesse de pointe de 260 kilomètres. La plate-forme est conçue pour que ces véhicules aient un centre de gravité plus bas, dispose d’un système de suspension arrière à cinq bras et d’une structure en acier à haute résistance pour absorber efficacement les chocs et réduire le risque de batteries. .

Selon Hyundai, la batterie pour les essieux avant et arrière sera le système avec la densité de puissance la plus élevée du groupe Hyundai, avec une densité d’énergie 10% supérieure à la technologie existante. le le module de batterie sera standardisé, avec des cellules de type sac qui peuvent être emballés en différentes quantités selon le modèle spécifique. De son côté, le moteur dispose d’un module onduleur pour « améliorer le rendement entre 2 et 3% ».

Mais sans aucun doute, le protagoniste de la plate-forme est son système de charge. La chose habituelle aujourd’hui est de trouver des voitures électriques avec des systèmes 400 V, pour une charge de 50kWh à 150kWh. Cependant, la nouvelle plate-forme E-GMP de Hyundai le saut à 800 V, avec une charge allant jusqu’à 350 kWh.

Pour se faire une idée, il s’agit même niveau de charge rapide offert par la Porsche Taycan, à la différence que cette plateforme de voiture électrique est conçue pour le grand public, avec des véhicules dont le prix sera de plusieurs niveaux en dessous de l’excellente voiture de sport électrique Porsche.

Hyundai offrira aux utilisateurs deux options: utiliser le système 800 V dans ces stations compatibles ou profiter de la charge 400 V sans avoir besoin d’adaptateurs ou de composants. UNE propre système de charge multiple Il fonctionne sur le moteur et l’onduleur et a été breveté par la marque.

Les véhicules fabriqués sous le E-GMP offriront un autonomie maximale de plus de 500 kilomètres, avec la possibilité de charger jusqu’à 80% de la batterie en 18 minutes, atteignant les 100 premiers km en 5 minutes. En comparaison, le Taycan a promis de charger la batterie à 80% en environ 22,5 minutes.

Contrairement aux autres voitures électriques, le La plate-forme de Hyundai prendra en charge la charge bidirectionnelle. Autrement dit, comme c’est déjà le cas dans certains mobiles haut de gamme, la voiture elle-même servira de chargeur pour d’autres appareils. L’unité de contrôle de charge intégrée (ICCU) permettra à l’électricité d’aller dans les deux sens et pourra ainsi s’écouler vers un appareil externe.

Hyundai explique qu’avec leurs futures voitures électriques, ils alimenter d’autres machines, avec 110 / 220V. Cela fonctionnera pour les ordinateurs portables, mobiles ou autres appareils ménagers. De plus, grâce à la fonction V2L («Vehicle to Load»), d’autres voitures électriques peuvent être chargées. Bien sûr, avec une puissance de 3,5 kW.

Combien donne la batterie d’une voiture électrique? Les exemples donnés par l’entreprise sont que nous pouvons garder un téléviseur de 55 pouces allumé toute une journée ou un climatiseur de taille moyenne. Très utile lorsque nous campons et que nous n’avons pas de prise à proximité.

IONIQ, la famille de voitures électriques de Hyundai qui lancera la nouvelle plateforme

E-GMP permettra la construction de voitures à propulsion arrière, ce qui élargira les différentes formes des voitures électriques de Hyundai. Comme l’explique l’entreprise, d’ici 2025, ils prévoient d’avoir 23 modèles entièrement électriques et vendre un million d’unités dans le monde. Parmi le total, environ 11 modèles seront construits sous cette nouvelle plateforme modulaire E-GMP, même s’ils n’excluent pas d’élargir ce nombre si le marché de la voiture électrique continue de s’accélérer.

Des voitures du segment C aux SUV, la plate-forme de Hyundai proposera des voitures électriques qui mesureront entre 3 et 5 mètres. Pour l’année prochaine, Hyundai a déjà annoncé que IONIQ, sa marque de voitures électriques, débarquerait avec le IONIQ 5basé sur le 45 EV Concept que nous avons vu en 2019. En 2022, la société prévoit de lancer la berline IONIQ 6, tandis qu’en 2024, elle lancera le IONIQ 7, un grand SUV.

Le groupe Hyundai a choisi les chargeurs IONITY pour profiter de capacités de charge allant jusqu’à 350 kWh. Pour le moment, ils disposent de 308 bornes de recharge haute puissance et prévoient d’atteindre 400 bornes en 2022. Le Les premiers véhicules de Hyundai construits sous la plate-forme E-GMP commenceront début 2021, pointant vers les mois d’avril et mai pour leur arrivée.

