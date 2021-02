Hyundai dévoile TIGER, son véhicule à quatre pattes: un robot qui bascule entre les roues et les jambes au besoin

En janvier 2019, le constructeur sud-coréen Hyundai a montré au monde pour la première fois son véhicule à quatre pieds. Un véhicule particulier, il avait des jambes de marche au lieu de roues. À cette époque, ce n’était qu’une idée, même si maintenant elle prend vie avec un nouveau concept beaucoup plus adapté à ce que pourrait être la réalité.





TIGER est le nom que Hyundai a décidé de donner à ce véhicule, c’est l’acronyme de « Transforming Intelligent Ground Excursion Robot » en anglais, c’est-à-dire un robot qui se transforme intelligemment en fonction du sol sur lequel il se trouve. Le véhicule lui-même est relativement petit et ne permet pas le transport de passagers, il est donc plutôt un robot autonome pour se déplacer sur différentes surfaces.

Roues ou jambes, selon les circonstances

Le robot TIGER a été conçu avec l’idée de l’utiliser dans des environnements où les humains ne peuvent pas atteindre ou sont dangereux faites-le (comme Spot à Tchernobyl). Par exemple comme véhicule d’exploration ou d’assistance en cas d’urgence. C’est un peu une idée similaire à celle du Spot de Boston Dynamics, qui appartient désormais à Hyundai.

Donc, TIGER marche comme un robot ordinaire à quatre pattes et imitant des animaux à quatre pattes. Les pieds articulés vous permettent de monter ou de descendre des escaliers et d’éviter les obstacles. Ce qui le caractérise, c’est la pointe de ces articulations, là où il a des roues. Sur un terrain relativement plat, le TIGER prend ses jambes (comme à genoux) et commence à utiliser les roues pour rouler et se déplacer plus vite.

plus loin le véhicule peut être attaché à un drone et ainsi être déployé ou récupéré dans des zones reculées plus vite. Hyundai n’a cependant pas donné beaucoup de détails spécifiques tels que l’autonomie, la vitesse ou les capacités de chargement. Pas en vain, et le fait est que TIGER pour le moment n’est qu’un concept et non un produit final. Loin de danser comme les robots Boston Dynamics, par exemple.

S’il finit par être un vrai produit, il sera intéressant de voir quelle est sa traction avec des roues aux extrémités au lieu des pattes traditionnelles. Ce qui est clair, c’est que c’est un véhicule tout-terrain, à tous égards. Nous verrons si maintenant avec l’acquisition de Boston Dynamics auprès de Hyundai ils parient encore plus sur ce secteur de la robotique.

