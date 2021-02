"Hymne"-Développement interrompu, la mise à jour majeure NEXT n’est plus disponible

L’opération de sauvetage pour « Anthem » a échoué: le développeur BioWare a déclaré qu’il ne voulait plus livrer la méga-mise à jour prévue appelée « Anthem NEXT ». Les serveurs du malheureux tireur de butin restent en ligne – pour le moment.

« Anthem NEXT » était censé être la deuxième chance pour « Anthem ». Une petite équipe de BioWare a passé 2020 à développer de nouvelles idées pour le jeu de tir RPG 2019. Entre autres choses, une refonte complète du système de butin était prévue pour que le jeu se sente enfin plus gratifiant. Malheureusement, cela ne fonctionne plus: dans une entrée de blog, BioWare a annoncé que le développement serait interrompu.

La pandémie tue « Anthem »

Christian Dailey, qui est principalement responsable de « Anthem NEXT », cite la pandémie corona, qui a rendu le travail extrêmement difficile au cours de l’année écoulée, comme l’une des raisons de l’échec du projet. En fin de compte, les perspectives d’avenir du jeu n’étaient tout simplement pas suffisantes: il a récemment été divulgué que l’éditeur Electronic Arts voulait décider de l’avenir de la refonte de « Anthem » à la mi-février. Cette décision était évidemment au détriment de l’équipe « Anthem » et des fans en attente du match.

« Anthem » reste jouable – mais personne ne sait combien de temps

BioWare ne veut pas éteindre complètement le jeu – pas encore. «Nous garderons le service en direct« Anthem »en ligne tel quel», explique Dailey dans le billet de blog. On ne sait cependant pas combien de temps le jeu restera jouable de cette manière: de nombreux fans s’étaient récemment accrochés à l’espoir de « Anthem NEXT » et pouvaient maintenant lentement tourner le dos au jeu. Dailey et le reste du studio veulent se concentrer pleinement sur le prochain « Dragon Age », sur « Mass Effect » et sur le MMORPG « Star Wars The Old Republic ».