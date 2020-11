Hybride, peut-être. Porsche garantit que la 911 ne deviendra pas 100% électrique

À l’heure où le véhicule électrique semble vouloir conquérir le marché, il existe encore des modèles, comme l’emblématique Porsche 911, qui refusent de bouger et abandonnent les moteurs thermiques pour devenir 100% électriques. Dans le cas de la marque Zuffenhausen, la certitude vient du PDG, Oliver Blume.

Bien qu’aujourd’hui, avec des propositions électrifiées dans sa gamme, dont le Taycan, le seul modèle 100% électrique, est le plus abouti, la vérité est que, même ce fait convaincant ne semble pas faire changer Porsche cours déjà décrit.

La garantie vient d’ailleurs de la voix du principal responsable de la marque de sport à Zuffenhausen, Oliver Blume, qui, lors d’une visioconférence, a laissé la certitude, selon les rapports d’Automotive News Europe, que des modèles comme l’emblématique 911, n’abandonneront pas le moteurs à combustion pour adopter la propulsion électrique.

Le PDG de Porsche, Oliver Blume

« Permettez-moi d’être très clair, en déclarant que notre icône, la 911, continuera avec les moteurs à combustion pendant longtemps », a-t-il dit, arguant que « la 911 est le concept d’une voiture faite pour utiliser des moteurs à combustion. . Il ne serait pas utile de le combiner avec la mobilité électrique. En fait, nous croyons au concept de voitures conçues spécifiquement pour la mobilité électrique ».

Parce que c’est une 911 …

La position désormais exprimée par Oliver Blume contredit cependant ce qui avait été déclaré, il y a environ un an, par le président-directeur général de Porsche North America, Klaus Zellmer, lors de la conférence de l’agence de presse Bloomberg.

De plus, la sentence désormais prononcée par le PDG de Porsche, peut aussi être vue comme une sorte d’affirmation de la différenciation que signifie la 911, même dans une marque qui, comme l’a déclaré Oliver Blume lui-même, devrait atteindre 2025 avec les modèles électrifiés – qu’il s’agisse d’hybrides rechargeables ou 100% électriques – pour représenter la moitié des ventes du fabricant.

Porsche 911 Turbo

Même ainsi et même si, aujourd’hui, les records de vente chez Porsche sont battus, oui, par des propositions comme les SUV Macan et Cayenne, en plus du Taycan 100% électrique, il ne faut pas oublier l’objet culte dans lequel la 911 c’est devenu. Fait également démontré dans les ventes, avec le modèle, lancé pour la première fois en 1964, comptant déjà, sur huit générations et d’innombrables variantes, avec plus de 1,1 million d’unités vendues.

Hybride?

Quant à la possibilité que la 911 puisse avoir un moteur hybride, Oliver Blume reconnaît que, «il y a quelques bonnes idées pour l’avenir de la 911, qui passent en fait par une sorte d’hybridation, une solution hybride très axée sur la performance. , dans lequel, par exemple, un système 400V est utilisé dans notre moteur électrique ». Reconnaissant que «ce sera plus ou moins notre idée concernant l’avenir du 911».

En fait, Porsche a déjà annoncé son engagement à investir 15 milliards d’euros dans la mobilité électrique, la production durable et la numérisation, au cours des cinq prochaines années, rappelle Blume. Ceci, tout en recherchant des partenaires pour développer des carburants synthétiques, également appelés «e-fuel», qui utilisent des sources d’énergie 100% renouvelables. « Débattre de la fin des moteurs à combustion n’est pas la bonne approche », défend Blume. «Nous progressons dans les deux domaines [Mobilidade Elétrica e e-Fuel]en vue de réduire les émissions de CO2 ».

