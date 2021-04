Hunter Biden s’adressera à un cours de fausses nouvelles à l’Université de Tulane

Le fils du président Biden vient d’avoir un nouveau concert. Hunter Biden a été ajouté en tant que conférencier invité à un cours de l’Université de Tulane sur la polarisation des médias.

Biden est une figure polarisante à part entière. Il a expérimenté de première main la manière dont des personnes aux allégeances politiques différentes créent sa réputation dans les médias.

Au cours des dernières années, Biden a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des médias conservateurs sur ses transactions commerciales en Ukraine.

Pourquoi Hunter Biden donne-t-il un cours sur les fausses nouvelles à l’Université de Tulane?

La vie professionnelle et personnelle de Biden a été poussée et poussée par l’ancien président Trump et ses partisans afin de discréditer la carrière politique de son père.

Alors, qui de mieux pour parler des nuances de la polarisation des médias que quelqu’un qui en a été victime? Eh bien, les critiques de Biden pourraient ne pas être d’accord, ni personne à la recherche d’une vision neutre des médias qui divisent.

Biden, sans doute, n’a aucun titre pour enseigner aux étudiants universitaires en dehors de son expérience personnelle. Cependant, entendre quelqu’un qui a les dents des médias dans le cou depuis des années sera certainement intéressant, bien que quelque peu biaisé.

De même, Biden n’est que l’un des nombreux orateurs du cours qui peuvent, espérons-le, fournir une perspective complète sur les différents points de vue au sein des médias.

Que couvrira Hunter Biden à l’Université de Tulane?

Le cours en ligne de 10 semaines s’intitule «Polarisation des médias et impacts des politiques publiques» et couvre l’état actuel des médias aux États-Unis. La classe réfléchira à la polarisation, aux fausses nouvelles et à l’économie de l’élaboration des politiques publiques.

L’Université de Tulane a souligné à YourTango que Biden serait un conférencier invité, pas un professeur invité ou un conférencier. Cela signifie qu’il ne parlera probablement qu’à l’un des cours dans une conversation qui sera dirigée par le co-conférencier du cours, Andrew Schwartz.

Tulane déclare que Schwartz est «le directeur de la communication du Center for Strategic and International Studies, le deuxième plus grand groupe de réflexion aux États-Unis».

La classe accueillera également un éventail d’autres orateurs, notamment le Dr Deborah Birx, coordonnatrice de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche sous le président Donald Trump; Juan Williams, analyste politique pour Fox News Channel; Kylie Atwood, correspondante de la sécurité nationale avec CNN et Margaret Brennan, modératrice de «Face the Nation».

Tulane n’a pas révélé de quoi exactement Biden discutera lors de sa comparution en tant qu’invité.

Pourquoi l’Université de Tulane crée un cours sur les fausses nouvelles.

Le phénomène des fausses nouvelles a été un sujet très débattu à l’époque de Trump et avant. Utilisée par toutes les parties, la désinformation peut ternir la crédibilité des médias et servir de forme de propagande pour faire avancer les agendas politiques ou personnels.

Dans les mois qui ont précédé l’élection présidentielle de 2016, des robots russes ont été utilisés pour amplifier les messages pro-Trump. Puis, en 2020, Trump a affirmé, sans aucune preuve, que le parti démocrate demandait l’aide de Big Tech pour tenter d’influencer les opinions en leur faveur.

Dans de rares cas, les campagnes de désinformation peuvent même conduire à des poursuites pénales, comme ce fut le cas lorsqu’un homme de Floride a utilisé ses réseaux sociaux pour encourager la suppression des électeurs en 2016.

Du biais algorithmique aux campagnes de désinformation soutenues par le gouvernement, nous avons tous été ciblés par de fausses nouvelles d’une manière ou d’une autre. La diffusion de la désinformation est profondément préjudiciable à la politique véridique, il est donc vital d’interroger les fausses nouvelles.

Hunter Biden est une figure de division dans les médias

Il a été révélé après les élections de 2020 que Biden faisait l’objet d’une enquête fédérale sur une possible fraude fiscale. Cela a été présenté comme une dissimulation par les médias de droite.

Cependant, Biden a essayé de réécrire son arc de rédemption ces derniers mois tout en apparaissant dans les médias pour promouvoir son livre, «Beautiful Things».

Biden a détaillé ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale qui ont dominé sa vie après la mort de son frère Beau. Il a expliqué comment ses moments les plus bas ont été injustement utilisés contre son père en tant que stratagème politique du parti républicain.

Son apparition à l’Université de Tulane révélera probablement, en profondeur, à quoi ressemble la polarisation des médias lorsque vous êtes dans l’œil de la tempête.

