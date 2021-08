Hulk pourrait apparaître dans Moon Knight

L’univers cinématographique Marvel (MCU) poursuit son expansion à la fois sur grand écran et à travers Disney+. Cette année, de la main de WandaVision les premières fictions épisodiques ont commencé à être diffusées avec de grands résultats tels que la fiction qu’ils ont dirigée Elizabeth Olsen et Paul Bettany, aussi bien que Loki et l’apparition récente de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? ». À l’avenir, il y aura encore plus de productions parmi lesquelles se démarque Chevalier de la lune.

Protagonisée par Oscar Isaac, qui a déjà partagé plusieurs vidéos de son entraînement intense, tout indique que la production viendra avec plusieurs surprises pour les fans. L’annonce de la série She-hulk avec Tatiana Maslany est venu de pair avec la participation de Marc Ruffalo, mais ce ne serait pas la seule fois où l’acteur historique de la MCU faire partie d’une série de Disney+. Il semble que Chevalier de la lune Il l’aura également dans son casting, au moins avec un caméo.

Du côté de She-hulk, Quoi Marc Ruffalo présentez-vous comme Bannière Bruce logique. Après tout, la figure de jennifer walters (Maslany) a un lien très étroit avec le scientifique qui devient Ponton. Selon le monde créé par Stan lee, l’avocat de la prochaine série recevra les pouvoirs de Bannière Bruce après avoir reçu une transfusion sanguine.

Dans le cas d Chevalier de la lune On ne sait pas si bien quelle sera sa participation à l’émission d’Oscar Isaac mais une photo dans les réseaux prévoyait qu’il pourrait apparaître dans cette série du MCU. Dora Magyari partagé des photos sur son compte Instagram Prise à la porte d’un hôtel à Budapest, en Hongrie, une ville souvent fréquentée par merveille pour tourner leurs productions. Dora photos téléchargées avec Oscar Isaac et avec Marc Ruffalo, séparément, de sorte qu’ils auraient pu coïncider dans la nouvelle série de Disney+.

Edward Norton est presque revenu au MCU

Jusqu’à cette semaine, le film de Ponton solo était complètement oublié. Protagonisée par Edouard Norton créé la même année que Hombre de Hierro, mais il n’a eu aucune critique positive. Pour couronner le tout, son protagoniste est parti et merveille a dû sortir et trouver un remplaçant pour Bannière Bruce. Heureusement pour les fans, il a trouvé dans Marc Ruffalo la réponse idéale.







Cette semaine, « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » a mis une grande partie de son épisode dans ce qui était connu pour être l’université où les événements de L’incroyable Hulk et il a tracé plusieurs scènes avec une grande précision. La grande différence est passée par la voix de Marc Ruffalo, qui était chargé d’interpréter Bannière Bruce dans les scènes sur lesquelles ils savaient compter Edouard Norton. Cependant, AC Bradley, le scénariste de la série, a déclaré qu’il leur proposait de chercher Norton Oui Ruffalo il n’a pas pu enregistrer sa partie, car c’est finalement arrivé.

