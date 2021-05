Huit ans après la trahison avec la fermeture de Google Reader, Google veut que nous revenions au RSS dans Chrome

Sérieusement, Google? Il y a huit ans, le RSS ne vous suffisait pas. Vous avez chargé Google Reader et vous étiez responsable de cette façon fantastique de pouvoir suivre les publications médiatiques pour rester un peu dans le no man’s land. Maintenant, il s’avère que vous souhaitez à nouveau profiter de cette technologie, n’est-ce pas?

C’est du moins ce à quoi cela ressemble après l’annonce d’hier: Chrome teste une fonctionnalité qui permettra aux médias de «suivre» leurs flux RSS. Ce n’est pas la résurrection de Google Reader, ce que beaucoup d’entre nous voudraient vraiment, et la proposition de Google est tardive et erronée.

Le RSS est bien vivant, mais Google voulait l’enterrer

L’idée de Google n’est pas de relancer Google Reader. Lorsqu’il l’a annulée, nous avons déjà parlé de quelques bonnes alternatives – Feedly est probablement la plus importante – mais la vérité est que cette annonce Google a fait disparaître la pertinence et la popularité du RSS.

Aujourd’hui, l’entreprise semble vouloir ramener cette technologie. La version de développement Canary de votre navigateur commence à proposer une fonctionnalité qui vous permet de « suivre » un message ou référentiel RSS.

Si nous activons cette fonction, Chrome ouvrira une sorte de lecteur qui affichera les derniers contenus de ce site Web. Contrairement à ce qui s’est passé dans Google Reader, il ne sera pas possible de basculer entre les flux RSS avec la facilité avec laquelle nous l’avons fait dans cette application, mais au moins nous aurons un aperçu chronologique de ce que ces médias et blogs publient.

N’oublie ni ne pardonne

RSS était c’est une technologie fantastique que Google voulait enterrer en annulant Google Reader. Votre lecteur est l’exemple parfait de la façon dont lorsque nous dépendons d’une entreprise pour profiter d’un service, sa fermeture peut être un véritable désastre pour ses utilisateurs.

Quels souvenirs 🙁

Ce n’est pas le seul mécontentement que Google nous a donné en ce sens – dans quelques jours il répétera (ou presque) jouer avec Google Photos – mais la vérité est que L’annulation de Google Reader a été un coup dur pour des millions d’utilisateurs qui ont profité de cette excellente façon de suivre les médias et les blogs au quotidien.

Les avantages de Google Reader étaient évidents: son format chronologique nous assurait que il n’y avait pas de putain? algorithme de recommandation qui nous mettrait à la poubelle (bien que parfois non) pour découvrir des contenus susceptibles de nous intéresser. Nous savions déjà ce qui nous intéressait, et RSS était juste un excellent moyen de suivre ces médias.

Mais bien sûr, pour Google, ce n’était pas si génial. Ils étaient dans d’autres batailles, et en fait une partie des options de Reader a tenté d’être transférée vers son réseau social en échec Google+, cela nous a poussé à partager du contenu comme Facebook l’a déjà fait.



La proposition de Google est celle de ce bouton « + Suivre » avec lequel un lecteur apparaîtra avec les articles de ce média que nous suivons dans l’ordre chronologique. Il ne s’agit en aucun cas du retour de Google Reader.

Oui puis il y avait l’autre chose: la technologie RSS était un standard ouvert, et autant que Google se vante de son soutien à l’ouverture du Web, il n’arrête pas de tenter de limiter cette ouverture et d’essayer de créer ses propres standards (qui bien sûr ils affirment qu’ils restent ouverts), ce que nous avons vu avec AMP et que maintenant ils veulent également promouvoir avec la technologie FLoC inquiétante avec laquelle ils veulent dire au revoir aux cookies.

Alors non, Google. N’oublie ni ne pardonne.