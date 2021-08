Hugh Jackman s’excuse d’avoir « brisé Internet » avec Wolverine et Kevin Feige Photos

Il y a très peu de choses qui peuvent faire parler Internet comme des images de certains acteurs faisant allusion à leur implication dans de nouveaux projets Marvel. Ryan Reynolds devient viral au moindre indice de certains Deadpool 3 des nouvelles se profilent à l’horizon. Tom Holland n’a qu’à respirer en direction d’un post sur les réseaux sociaux pour que tout croie que le tant attendu mais pas à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison la remorque est sur le point de tomber. Le mois dernier, c’était Hugh Jackman publiant une image de lui-même avec le patron de Marvel, Kevin Feige, et un fan art de Bosslogic qui a « brisé Internet » et envoyé les fans dans une frénésie de spéculations sur son éventuelle inclusion dans un projet à venir en tant que Wolverine.

En parlant à ComicBook.com pour promouvoir son nouveau film Réminiscence , Jackman a donné une explication de la Kevin Feige messages et a présenté des excuses pour avoir conduit les fans sur le chemin du jardin.

« Je republiais littéralement du fan art et je le fais un peu parce que j’adore ça. Et j’aime les fans. Et puis j’étais parti faire quelque chose et je suis revenu et je me suis dit: » Oh, je pense J’ai cassé Internet. Non, non, non, non. Les gars, désolé. Je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais vraiment pas dire ça. Je suis vraiment désolé. Et j’ai pensé : ‘Personne ne va me croire.’ Mais c’était le cas. Et vous êtes tout simplement trop rapides pour moi. Clairement beaucoup trop rapides et plus intelligents que moi », a déclaré Jackman en plaisantant. « J’adore les fans. Et donc, quand des choses sympas se présentent à moi, je vais les transmettre. »

C’est juste un autre signe de l’intensité de merveille les fans, qui saisissent la moindre des choses et les transforment en de grandes visions de ce qui pourrait se passer dans le futur de la Univers cinématographique Marvel. Récemment, les commentaires de Loki l’écrivain Michael Waldron qu’il avait eu la possibilité d’utiliser presque n’importe quel personnage de l’histoire de Marvel dans cette série, les fans pensaient que la série verrait Loki faire un Saut quantique voyage de style à travers l’histoire de l’univers Marvel qui s’est avéré complètement différent de la façon dont le spectacle s’est déroulé. Ryan Reynolds publiant une image de son masque Deadpool avait peut-être spéculé que Deadpool 3 était entrant, mais il s’est avéré être son teaser pour le nouveau film gars libre, dans lequel il est apparu comme Deadpool aux côtés MCU‘s Kong.

Bien que Hugh Jackman ait répété à plusieurs reprises qu’il en avait fini avec son rôle de Wolverine, les fans espèrent toujours qu’ils le verront une fois de plus jouer le X Men mutant et sautera sur tout petit signal indiquant qu’il a changé d’avis. Peut-être que maintenant qu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il a publié de l’art et des souvenirs supplémentaires de Wolverine, les fans en viendront à accepter que peu importe à quel point ils veulent le voir comme le MCU’ s version du super-héros griffu, c’est probablement la seule chose qui est arrivée un peu trop tard dans la journée.

Les fans de Jackman seront cependant ravis de savoir qu’ils peuvent le voir dans son nouveau film,Réminiscence dans les cinémas et sur HBO Max à partir du 20 août, et il continuera à publier régulièrement ses publications sur ses comptes Instagram et Twitter pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas attendre aussi longtemps. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.