Hugh Jackman nomme The Dark Knight comme film de super-héros préféré

Choisir un film de super-héros préféré demande un peu de réflexion Logan étoile Hugh Jackmanmais en tant que grand fan de Christopher Nolan, ça doit faire partie du Chevalier noir trilogie. Pendant deux décennies, Jackman a été synonyme de X Men personnage Wolverine après son rôle de longue date en tant que Logan. Il a été récemment annoncé que Jackman reprendrait à nouveau son rôle de Logan pour la prochaine suite Dead Pool 3 ainsi, l’amenant dans l’univers cinématographique Marvel pour au moins un film.





Jackman est peut-être un gars de Marvel dans sa carrière, mais en tant que fan, il préfère avant tout un super-héros DC particulier. Dans une nouvelle conversation avec Variety, Jackman a été mis sur la sellette lorsqu’on lui a demandé de nommer son film de super-héros préféré absolu. Après l’avoir d’abord réduit à Chevalier noir série, basée sur son amour pour Nolan, Jackman finit par aller avec Le Chevalier Noir. Comme le dit l’acteur, c’était l’action originale en direct Superman film quand il était enfant, mais compte tenu de tout ce qu’il a vu depuis lors, Batman de Christian Bale se hisse au sommet.

« Mon film de super-héros préféré… En grandissant, le premier Superman. Cela a changé la donne. Film de Dick Donner, Christopher Reeve. Je vais dire, je pense à l’un des Nolan Batmans… Dark Knight. je vais partir Chevalier noir. »

La Chevalier noir trilogie se composait de trois épisodes. Cela a commencé avec Batman commence en 2005, suivi de Le Chevalier Noir en 2008 et Le chevalier noir se lève en 2012. Le Chevalier Noir en particulier est hautement considéré non seulement comme l’une des meilleures adaptations de super-héros, mais comme l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma jamais réalisés. En plus de ramener Bale en tant que Batman, le film est également remarquable pour présenter la performance oscarisée du regretté acteur Heath Ledger en tant que Joker.





Hugh Jackman reviendra en tant que Wolverine

Il est peut-être un fan de Batman, mais Jackman est toujours associé à Wolverine. C’est le cas malgré le fait que Jackman avait pris sa retraite de jouer le rôle après 2017 Logan, insistant à l’époque sur le fait qu’il en avait fini avec le personnage. Pourtant, Ryan Reynolds avait gardé l’espoir qu’il ferait revenir Jackman en tant que Logan une dernière fois pour un troisième Dead Pool film. Jackman a depuis expliqué ce qu’il a fallu pour le faire changer d’avis et revenir en tant que Wolverine.

« Je suis allé à une projection de Dead Pool. J’étais au bout de 20 minutes et je me suis dit : « Ah, merde ! » », a déclaré Jackman à Variety, voyant enfin le potentiel d’un mashup Logan & Deadpool. « Tout ce que je voyais dans ma tête, c’était 48 heures. avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Cela couvait donc depuis longtemps. Il m’a juste fallu plus de temps pour arriver ici. »

Dead Pool 3 sortira le 8 novembre 2024.