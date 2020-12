Hugh Grant était mal à l’aise de se préparer pour cette scène de film: «  C’était l’un des moments difficiles de ma carrière, sinon ma vie  »

Hugh Grant a conquis les fans dans de nombreux rôles charmants et, bien qu’il ait aimé beaucoup de ses performances, il a admis lors d’un NPR Air frais interview que «l’un des moments difficiles» de sa carrière se préparait pour une scène du film Musique et paroles.

Hugh Grant | Jeff Kravitz / Getty Images pour WarnerMedia

Hugh Grant a parlé de « musique et paroles »

Grant a une aisance à l’écran, mais il y avait une scène dans Musique et paroles c’était un peu atroce pour l’acteur.

Il joue «un chanteur et auteur-compositeur délavé d’un bandeau des années 80» et Air frais L’animateur Terry Gross a commenté: « C’est juste un film vraiment amusant. » Il y a eu une expérience remarquable en le filmant, cependant, que Grant n’a pas apprécié.

L’acteur a admis librement que son chant n’était «pas bon» dans le film, se comparant à Julie Andrews, «ce qui n’est pas génial pour le rock ou la pop, beaucoup trop annoncé.

Il a ajouté que sa co-star Drew Barrymore «est une chanteuse horrible», ce qu’il pense qu’elle serait d’accord avec lui. «Mais ce qu’ils font maintenant avec les ordinateurs est tellement brillant en termes de mise au point que vous ne le sauriez tout simplement pas», a-t-il ajouté.

«Elle a l’air géniale», a-t-il déclaré à propos de la façon dont lui et Barrymore ont pu tromper leur manque de talents vocaux.

Hugh Grant a déclaré que s’entraîner pour la scène de danse était douloureux

Mis à part le mauvais chant, Grant a rappelé que ce qui était «beaucoup plus difficile pour moi était de se pavaner sur scène, de danser et de jouer avec un micro à la main».

«Ils m’ont donné un chorégraphe brillant qui [had worked with] Kylie Minogue et tous ces gens, Britney Spears. Et je pense que c’était l’un des moments difficiles de ma carrière, sinon de ma vie, c’était la première répétition avec lui », a expliqué Grant.

«Il n’y avait que lui et un gros boombox avec de la musique dans une vaste salle de répétition quelque part à Manhattan», où le chorégraphe a demandé à Grant de «bouger naturellement». Ça ne s’est pas bien passé.

« Il a mis de la musique et je suis resté immobile pendant 20 minutes », a expliqué l’acteur. «Il n’obtenait pas cela d’un Anglais de 40 ans à 11 heures du matin. C’était donc très difficile. En fin de compte, j’ai fait ces scènes avec une combinaison sournoise de tranquillisants de whisky et de lorazépam que ma fidèle maquilleuse m’a apportée dans une bouteille 7UP.

CONNEXES: Hugh Grant a révélé pourquoi jouer aux narcissiques était un « soulagement » après les rôles de M. Nice Guy Rom-Com

Il détestait aussi danser dans ‘Love Actually’

Grant a admis dans une vidéo GQ 2018, tout en revisitant certains de ses personnages emblématiques, comment la scène de la danse L’amour en fait était douloureux pour lui aussi.

« La scène de danse était un nuage terrible qui pèse sur toute la production pour moi », a révélé Grant. «Vous savez, c’est déjà assez difficile de danser si vous êtes anglais et d’âge moyen, même avec six pintes à l’intérieur de vous, mais seul, si sobre comme la pierre, à sept heures du matin, devant une équipe de tournage – à paniquer allait être de la misère.

Il a poursuivi: «Non seulement cela, mais je pensais que la scène avait la capacité d’être la scène la plus atroce jamais engagée dans le celluloïd. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent encore. Mais il y a également beaucoup de gens qui semblent l’adorer.

Il a dit à Gross: « Ce sont des choses terribles à faire si vous êtes un Anglais coincé. »