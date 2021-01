Huawei P50 Pro: la première image de rendu montre le produit phare

Le Huawei P50 Pro devrait apparaître au printemps et est maintenant affiché pour la première fois sur une image de rendu ayant subi une fuite. Au moins, les bords de l’écran incurvés vers l’extérieur semblent être conservés par le fabricant.

Nouvelle année, nouveau produit phare: 2021 commence directement avec une fuite plutôt chic du Huawei P50 Pro, qui devrait apparaître au printemps comme le successeur du P40 Pro de l’année dernière. Une image détaillée du rendu du smartphone a été partagée par Steve Hemmerstoffer, également connu dans la communauté en ligne sous le pseudonyme «OnLeaks», sur la plateforme de médias sociaux Voice.

Huawei continue d’utiliser un écran incurvé

Vous pouvez voir sur la photo que Huawei reste fidèle au concept des bords d’affichage incurvés vers l’extérieur avec le P50 Pro. La double caméra frontale du P40 Pro, en revanche, a dû céder la place à une caméra à perforation centrée – un seul objectif intégré au milieu de l’écran en haut de l’écran.

Selon Hemmerstoffer, la diagonale de l’écran devrait être de 6,6 pouces, comme le P40 Pro de l’année dernière. Avec une hauteur de 159 millimètres et une largeur de 73 millimètres, l’appareil devrait être à peu près aussi grand que son prédécesseur.

De nombreuses questions sur le P50 Pro sont encore ouvertes

Malheureusement, la photo ne fournit pas encore de détails sur l’arrière et la caméra principale. Aucune information plus détaillée n’est encore disponible sur le matériel installé et les logiciels utilisés. Ce qui est certain, c’est que Huawei continuera de ne pas être en mesure d’offrir des services Google tels que le Play Store en raison des restrictions commerciales existantes avec les États-Unis. Cependant, on ne sait toujours pas si Huawei introduira également son nouveau système d’exploitation basé sur Android Harmony OS 2.0 avec le P50 Pro.