Huawei P30 Pro Nouvelle édition vs. P30 Pro: ce sont les différences

Le Huawei P30 Pro New Edition est la nouvelle édition du P30 Pro sortie en 2020. Mais à quel point c’est “nouveau”. Nous vous expliquerons les différences par rapport à la version originale – et pourquoi le fabricant ne l’a pas laissé avec le P40 Pro.

Probablement la seule raison, mais certainement décisive, de l’existence du P30 Pro New Edition est: Huawei est autorisé à le fournir avec les services Google – ce que le fabricant n’est actuellement pas autorisé à faire avec des appareils entièrement nouveaux comme le P40 Pro. Cela suggère déjà que le P30 Pro NE ne peut pas trop différer du premier P30 Pro.

P30 Pro contre P30 Pro NE: pratiquement aucune différence

En fait, les différences sont limitées, pour ne pas dire: il faut les chercher avec une loupe. L’un des rares changements concerne la mémoire interne: le Huawei P30 Pro New Edition n’est disponible qu’avec 256 Go. Le modèle d’origine, cependant, était également disponible dans une version de 128 Go.

Vous avez plus de choix avec les couleurs. Le Huawei P30 Pro New Edition n’est pas seulement disponible en “Black” (noir) et “Aurora” (bleu / turquoise avec dégradé), mais aussi en “Silver Frost” (argent). Ils étaient déjà, les innovations du P30 Pro NE. Il n’y a pas d’autres différences avec le premier P30 Pro.

C’est pourquoi ça vaut toujours la peine d’acheter

De grands changements technologiques n’étaient en fait pas nécessaires. Le matériel hérité du P30 Pro est toujours visible en 2020 – en particulier l’excellent appareil photo. Nous avons récemment testé de manière approfondie le smartphone et avons été impressionnés par la qualité photo et le puissant zoom optique:

Si vous avez absolument besoin de la toute dernière version, vous pouvez utiliser le Huawei P40 Pro à la place. Cependant, ce n'est pas seulement beaucoup plus cher, mais il manque également les services Google que de nombreux utilisateurs d'Android tiennent pour acquis.