Huawei Mate 40 (pro): Puces Kirin Avant La Fin

Combien de Huawei y a-t-il dans les futurs smartphones de l’entreprise? Le Huawei Mate 40 pourrait marquer la fin d’une époque, car le fabricant est confronté à des problèmes croissants en raison du différend commercial avec les États-Unis. On dit que cela a un effet négatif sur la production de puces.

Les fournisseurs de Huawei pourraient encore produire des chipsets Kirin jusqu’au 15 septembre 2020, rapporte l’Associated Press. Ensuite, l’embargo commercial entrera en vigueur, interdisant aux entreprises d’utiliser la technologie américaine sur des produits destinés à Huawei. Le PDG Richard Yu a déclaré lors d’une conférence que les fournisseurs avaient accepté les commandes jusqu’au 15 mai et seraient autorisés à produire jusqu’à la mi-septembre.

Moins de diversité sur le marché des puces

Selon Yu, le résultat pourrait avoir des effets durables sur l’ensemble de l’industrie: “Cette année, il pourrait y avoir la dernière génération de chipsets Kirin haut de gamme de Huawei.” Ainsi, le Huawei Mate 40 pourrait être le dernier smartphone dans lequel des puces internes sont utilisées. La condition préalable est que le différend commercial se poursuive.

Le Huawei Mate 40 devrait sortir en septembre 2020. Cela signifie que les fournisseurs de Huawei auraient théoriquement suffisamment de temps pour fabriquer à l’avance les processeurs nécessaires. Mais déjà pour le Huawei P50, qui devrait apparaître au printemps 2021, la société devrait chercher des alternatives. Il n’y a probablement aucun moyen de contourner le géant de l’industrie Qualcomm, connu pour ses puces Snapdragon.

Huawei Mate 40: bonne puce = bonnes photos

Les produits phares de Huawei se caractérisent principalement par leurs excellents appareils photo. Le Huawei Mate 40 ne devrait pas faire exception à cet égard. Pour de très bonnes photos, ce n’est pas seulement le matériel qui est important; Les chipsets sont également très importants dans la photographie sur smartphone. Les performances de la puce et la coordination entre le matériel et les logiciels sont importantes – et c’est là que Huawei a établi des normes ces dernières années. Mais le Huawei Mate 40 devrait également être un smartphone très puissant dans l’ensemble.

Reste à savoir si le Huawei Mate 40 mettra réellement fin à une époque. Peut-être que le différend commercial entre la Chine et les États-Unis prendra fin au début de 2021 – à condition que le successeur potentiel de Donald Trump s’appuie sur une désescalade dans ce domaine. Néanmoins, cela devrait créer un écart qui affecte le Huawei P50.