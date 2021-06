Huawei dévoilera ce soir le système d’exploitation mobile HarmonyOS et le PC de bureau Mate Station S

02 juin 2021 12:56:58 IST

Huawei est lancement son propre HarmonyOS système d’exploitation mobile sur ses combinés alors qu’il s’adapte à la perte d’accès aux services mobiles de Google il y a deux ans après la Les États-Unis placent la société de télécommunications chinoise sur une liste noire commerciale. L’événement de lancement commencera à 14h00 CST le 2 juin, et 00h30 IST, le 3 juin.

Rejoignez-nous demain à 14h00 CEST pour l’annonce de quelque chose de tout nouveau ! Vous ne voudrez pas le manquer.#LiveSmartWithHuawei pic.twitter.com/MnWuYqCn3f – Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 juin 2021

En plus de dévoiler son nouveau système d’exploitation, Huawei lancera également aujourd’hui le nouvel ordinateur portable Huawei Mate Station S alimenté par SoC AMD Ryzen 5 4600G.

Le clavier filaire Huawei avec empreinte digitale est le compagnon idéal aux côtés du #HUAWEIMateStationS, offrant toujours une expérience de frappe confortable.​ En savoir plus : https://t.co/OSaoXuftiE pic.twitter.com/3DcHWqLMLp – Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 27 mai 2021

Faites avancer les choses à la vitesse de l’éclair avec l’aide du processeur AMD Ryzen™ 5 4600G avec carte graphique Radeon™ sur le #HUAWEIMateStationS.​ En savoir plus : https://t.co/OSaoXuftiE pic.twitter.com/EoVrulrQ73 – Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 31 mai 2021

Huawei a déjà dévoilé de nombreux détails sur la Mate Station S, notamment son écran FullView de 23,8 pouces et son rapport écran/corps de 90 %.

Quoi que vous choisissiez de faire, obtenez une vue complète. L’écran FullView de 23,8 pouces sur le #HUAWEIMateStationS a un rapport écran/corps de 90 %, vous aurez donc toujours une vue d’ensemble.​ En savoir plus : https://t.co/OSaoXuftiE pic.twitter.com/FNnTWVdiEQ – Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 26 mai 2021

Semblable au nouveau clavier Mac, le nouveau clavier Huawei sera également doté d’un bouton d’authentification par empreinte digitale.

Mettez votre #HUAWEIMateStationS et connectez-vous d’une simple pression sur le clavier filaire HUAWEI avec empreinte digitale.​ En savoir plus : https://t.co/OSaoXuftiE pic.twitter.com/KW2X6NF8rF – Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 29 mai 2021

La société est toujours coupée des technologies américaines essentielles, notamment des services mobiles de Google et de certaines puces informatiques nécessaires pour alimenter ses appareils après que les États-Unis l’ont inscrite sur une liste d’entités, affirmant que Huawei pourrait aider les efforts d’espionnage de la Chine – une accusation que la société nie avec véhémence. L’inclusion de Huawei sur la liste des entités empêche les entreprises américaines de faire affaire avec le fabricant chinois d’équipements de télécommunications et de smartphones. La liste noire a été un coup dur pour Huawei, qui s’est appuyé sur des technologies essentielles des États-Unis.

Autrefois le plus grand fabricant de smartphones au monde, Huawei est sorti de la liste des cinq premiers au monde l’année dernière, mis de côté par le sud-coréen Samsung, selon les données de la société d’études de marché Canalys.

D’autres fabricants chinois de smartphones tels que Xiaomi, OPPO et Vivo ont depuis dépassé Huawei en termes de ventes mondiales. Huawei occupe actuellement le septième rang mondial et le troisième en Chine, après une baisse de 50 % des livraisons de smartphones au premier trimestre de cette année par rapport à l’année dernière.

En novembre dernier, Huawei a également vendu sa marque de smartphones à petit budget Honor alors qu’elle cherchait à amortir l’impact des sanctions américaines.

Pourquoi HarmonyOS ?

Le déploiement du smartphone HarmonyOS de Huawei est une solution de contournement pour son manque d’accès aux services Google, en particulier pour les smartphones qu’il vend à l’étranger. Alors que les combinés vendus avant la mise sur liste noire de Huawei continuent d’exécuter les services Google, ses nouveaux appareils n’auront pas accès aux services mobiles ou aux mises à jour de Google.

Pour résoudre ce problème, Huawei a lancé sa propre plate-forme Huawei Mobile Services (HMS) qui permet aux développeurs de lancer des applications pour les appareils Huawei. En mars, Huawei a déclaré que plus de 120 000 applications étaient désormais sur sa boutique d’applications et utilisaient HMS, bien qu’il manque toujours des applications populaires à l’étranger telles que Instagram, Twitter et Facebook.

Les propriétaires de téléphones Huawei qui n’ont pas accès aux services Google ne pourront pas télécharger d’applications telles que Gmail ou alors Youtube. Au lieu de cela, HMS propose des raccourcis vers les sites mobiles de ces services.

Google est bloqué en Chine, il est donc peu probable que les utilisateurs de Huawei en Chine soient affectés par cela. Mais le manque d’accès aux services Google fait de Huawei un choix moins attrayant pour les utilisateurs étrangers, habitués à regarder des vidéos sur YouTube ou à utiliser l’application de messagerie Gmail, selon les analystes.

Les tentatives de populariser le nouveau HarmonyOS de Huawei peuvent être une tâche ardue. Les tentatives de contester les systèmes d’exploitation dominants ont généralement échoué, comme le système d’exploitation Windows Phone de Microsoft et le système d’exploitation Tizen de Samsung. Il est impopulaire dans le monde des smartphones mais est utilisé dans les montres connectées.

« Il sera intéressant de voir à quoi ressemble l’interface utilisateur d’Harmony OS et s’il y a vraiment des fonctionnalités qui lui donnent une longueur d’avance avec certains utilisateurs, mais je ne retiens pas mon souffle », a déclaré Bryan Ma, vice-président de appareils clients de la société d’études de marché IDC.

« Cela revient toujours à toutes les discussions qui ont eu lieu au cours des deux dernières années, à savoir que s’il n’y a pas de services Google, c’est un gros problème », a-t-il déclaré.

Cependant, le passage de Huawei à un système d’exploitation mobile pouvant fonctionner sur des smartphones pourrait lui donner un nouveau modèle commercial consistant à le distribuer à d’autres fournisseurs de smartphones en Chine qui pourraient souhaiter générer des revenus en répertoriant leurs applications sur les services mobiles de Huawei.

« HarmonyOS peut être très attrayant pour les fournisseurs qui n’ont pas les ressources nécessaires pour créer leur propre système d’exploitation », a déclaré Nicole Peng, vice-présidente de la mobilité au sein du cabinet d’études de marché Canalys.

Avec les contributions du Presse associée



