Huawei commence à ouvrir son système d’exploitation pour les smartwatches: des applications tierces peuvent être installées

L’un des «handicaps» des smartwatches qui n’utilisent pas WearOS, watchOS ou Tizen est que impossible d’accéder aux applications tierces. C’est quelque chose que nous voyons dans les appareils d’Amazfit, Xiaomi et Huawei, par exemple, mais pour Huawei, cette situation est sur le point de changer, puisque la société chinoise a commencé à ouvrir son système d’exploitation pour les appareils portables, LiteOS, afin qu’ils puissent être installée applications tierces d’AppGallery.

Pour le moment, le déploiement semble se limiter à la Huawei Watch GT 2 Pro et à une application, Fitify. Cette application sert à offrir des routines d’exercice et, actuellement, a plus de 10 millions d’utilisateurs. Il est disponible sur Google Play, mais aussi sur AppGallery, la boutique de Huawei et celle accessible depuis leurs smartphones après le blocus américain.

Faire de LiteOS un concurrent plus sérieux

L’idée d’ouvrir LiteOS aux développeurs d’applications est parfaitement logique, car elle permettrait à Huawei élargissez votre écosystème connecté et donner plus d’options aux utilisateurs de leurs montres. Pour le moment, la seule application disponible semble être Fitify, mais on s’attend à ce que peu à peu plus d’applications arrivent qui élargissent les options des smartwatches.

L’équipe Fitify a dû adaptez votre application à l’aide des services mobiles Huawei en utilisant jusqu’à cinq kits d’intégration. Fitify est opérationnel dans 170 pays, a été traduit en 18 langues et a accumulé plus de 10 millions d’utilisateurs à son actif. Il propose 900 exercices différents et, en plus, permet d’accéder à des plans d’entraînement hebdomadaires et à des routines lâches axées sur certaines parties du corps.

Comme l’explique Derek Yu, l’un des directeurs du Huawei Consumer Business Group en Europe, «En faisant de Fitify notre première application tierce pour nos produits portables, nous envoyons un message aux nombreux autres développeurs d’applications de haute qualité. wearables Ils deviennent incroyablement populaires, et vous pouvez bénéficier en faisant partie de l’AppGallery de Huawei et de l’écosystème des wearables. «

L’exécutif s’assure également que la division des appareils portables de Huawei a connu une croissance brutale ces derniers mois. Comme il le souligne, au troisième trimestre de 2020, ils ont expédié 10,7 millions de vêtements de poignet au niveau mondial, ce qui représente une croissance annuelle de 88,1% et une part de marché de 19,5%.

Pour l’instant, nous savons seulement que Fitify peut être installé sur la Huawei Watch GT 2 Pro, mais il faudra attendre pour voir si la société chinoise décide étendez cette nouvelle stratégie à tous vos wearables. De la même manière, il faudra voir si davantage de développeurs sont incités à adapter leurs applications pour les utiliser dans les smartwatches de l’entreprise.

