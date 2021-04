Huawei Band 6: le nouveau bracelet de Huawei a un énorme panneau AMOLED et promet deux semaines d’autonomie

Nouveau bracelet intelligent Habemus de Huawei. Après avoir lancé le Huawei Band 4 et le Band 4 Pro, la firme chinoise a décidé de passer au-dessus du numéro cinq et lancez le Huawei Band 6, un grand bracelet quantifiant dont le prix est inférieur à 50 euros au taux de change.

Si nous regardons de près son design, nous verrons qu’il nous est familier, c’est-à-dire que le Huawei Band 6 est très similaire au Honor Band 6. Ensuite, nous passerons en revue toutes ses spécifications, non sans d’abord souligner que le bracelet a été annoncé en Malaisie, où son prix est de 219 ringit, environ 45 euros au taux de change actuel. Sa disponibilité internationale n’a pas été mentionnée, mais nous la mettrons à jour si elle le fait.

Fiche technique Huawei Band 6

Huawei Band 6 DIMENSIONS ET POIDS 43 x 25,4 x 10,99 mm

18 grammes ÉCRAN AMOLED 1,47 pouces

Résolution 194 x 368 pixels

Rapport avant / écran: 64% CAPTEURS Capteur d’accélération

Capteur gyroscope

Capteur de fréquence cardiaque optique TAMBOURS Jusqu’à 2 semaines CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.0 LA RÉSISTANCE 5 guichets automatiques COMPATIBILITÉ Android 6.0 / iOS 9 ou supérieur AUTRES SpO2

Huawei TruSeen 4.0

Charge magnétique LE PRIX À partir de 45 euros pour changer

Beaucoup plus gros

La première chose qui retient l’attention du Huawei Band 6 est sa taille, et c’est que le nouveau bracelet quantificateur de Huawei a un Écran 148% plus grand que la génération précédente et une utilisation de la façade 42% plus élevée, atteignant désormais 64% de la façade occupée par l’écran. Il pèse 18 grammes sans le bracelet et mesure 11 millimètres d’épaisseur.

L’affichage se compose d’un Panneau AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels, ce qui correspond à 282 pixels par pouce. Sur le papier, cela devrait suffire à éviter de voir des pixels à une distance de sécurité. Évidemment, il est tactile et en couleur et peut être personnalisé avec différents cadrans (ou nos propres photos) via l’application pour smartphones.

En termes de capteurs, le Huawei Band 6 a la technologie TruSeen 4.0, qui utilise une lentille optique et un traitement de données basé sur l’intelligence artificielle pour surveiller la fréquence cardiaque. Il dispose également d’un capteur SpO2 qui, fait intéressant, fonctionne toute la journée, et pas seulement lorsque nous l’activons. De cette façon, nous pouvons voir comment le niveau d’oxygène dans le sang varie au cours de la journée et recevoir des notifications.

Il est également capable d’analyser le sommeil (Huawei dit plus précisément), de mesurer le niveau de stress (et de faire des exercices de respiration et de relaxation) et de suivre le cycle menstruel. Quant au sport, le bracelet dispose de 96 modes sportifs, y compris certains aquatiques, car le bracelet est étanche jusqu’à 50 mètres.

Enfin, s’agissant de la batterie, Huawei n’a pas révélé l’ampérage de son nouvel appareil, mais s’assure simplement qu’il est capable de offrent jusqu’à deux semaines d’autonomie avec une utilisation typique. Cependant, nous savons déjà que ce nombre variera en fonction de nos modèles d’utilisation.

Versions et prix du Huawei Band 6

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le Huawei Band 6 est déjà apparu dans la boutique en ligne Huawei Malaysia. Il semble qu’il sera disponible en noir, vert et orange et que la box sera disponible en noir et or. Son prix est d’environ 45 euros pour changer et, pour l’instant, on ne sait pas s’il atteindra notre marché.

Plus d’informations | Huawei Malaisie