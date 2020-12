Huawei achève sa première usine de puces et élimine (en partie) sa dépendance nord-américaine

Ils nous avaient déjà confirmé de Huawei que les démarches entreprises ne pouvaient être retracées, et dans son processus d’indépendance technologique, le géant chinois vient de terminer sa première usine de puces et de semi-conducteurs.

Ils ont dit de Huawei que le chemin commencé après le veto de l’administration Trump n’a pas pu être retracé, et la vérité est que tous les mouvements d’un Huawei qui s’est même détaché de sa signature retombées, Honneur, pour vous donner la liberté avec la technologie américaine, faites-nous penser que l’avenir de la marque pétale passe par HarmonyOS et ses indépendance totale vis-à-vis de Google et des composants tiers.

En fait, la plupart des composants des téléphones Huawei étaient d’origine propriétaire, bien que le géant chinois n’avait pas sa propre infrastructure pour fabriquer ses célèbres chipsets HiSilicon Kirin, parmi les meilleurs de l’industrie et avec le Kirin 9000 à la barre, mais fabriqué par TSMC à Taiwan avec les problèmes évidents de Stock après le veto nord-américain.

En tout cas, et alors que les licences commencent à atteindre les différentes sociétés pour faire affaire avec Huawei, le géant de Shenzhen n’a pas faibli dans ses efforts et a déjà sa première usine de puces et de semi-conducteurs en Chine prête, en particulier dans un Wuhan connu pour des raisons évidentes cette année 2020, qui occupera une superficie de près de 209 000 mètres carrés pour la fabrication et autres installations connexes.

Huawei est maintenant prêt à fabriquer ses propres chipsets en Chine, même s’il sera loin de revenir dans la course dans l’industrie mobile

Comme ChinaMoneyNetwork nous a parlé de la construction il fonctionnait depuis quelques mois, et avec la même rapidité que nous avons vu dans le pays asiatique pour construire des hôpitaux, le géant Huawei possède déjà une immense zone industrielle où exploitera une société de R&D incorporée basée à Shanghai et qu’il sera en charge de la fabrication des puces pour le compte de Huawei.

Selon des sources proches de Huawei, l’objectif de cette nouvelle usine est produire ses premières puces avec la technologie 45 nanomètres, pour passer à 28 nanomètres d’ici la fin de 2021 et ensuite passer de 20 nanomètres déjà en 2022.

Evidemment ceci les laisse loin de la concurrence dans une industrie mobile où les chipsets utilisent déjà des transistors de 5 nanomètres, et où Samsung et TSMC prévoient déjà des lignes de production de même 3 nanomètres, donc Il semble que Huawei devra continuer à rechercher des accords et à obtenir des licences pour construire votre HiSilicon Kirin.

À tout le moins, cela éliminera votre dépendance à la technologie américaine pour avoir des puces pour le matériel réseau et autres, en plus d’acquérir une expérience précieuse dans la fabrication de semi-conducteurs.

Quoi qu’il en soit, les mêmes sources expliquent également que Huawei étudie la construction d’au moins une autre fonderie qui serait situé à Shanghai, et cela leur permettrait de se développer achèvement de ce cycle de production de microprocesseurs de la conception, qu’ils font depuis des années, à la fabrication proprement dite.

Seul Samsung à ce jour a ce privilège pour concevoir et construire le vôtre système sur puce, parce que même Qualcomm n’a pas ses propres usines de fabrication, comme MediaTek, construisant ses chipsets dans des fonderies de Samsung, TSMC et autres les partenaires.

En fin de compte, il semble que pression du gouvernement chinois Après le veto des États-Unis, pour obtenir l’indépendance également dans ce domaine, cela a porté ses fruits et Huawei peut dire qu’il a également terminé le processus de création d’une puce à partir de zéro et dans leurs propres locaux … Nous verrons s’ils avancent aussi vite que ce marché l’exige!

