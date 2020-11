HTC revient ... avec des écouteurs sans fil, une nouvelle tentative pour se mettre à flot?

Les nouveaux écouteurs HTC sont entièrement sans fil. C’est ce que nous savons d’eux.

Le prochain produit de HTC Ce ne sera pas un mobile, ni une nouvelle tranche de votre casque de réalité virtuelle. La société taïwanaise a décidé de rejoindre la mode de la casque entièrement sans fil, et son arrivée semble imminente.

Comment ils comptent sur le portail MySmartPrice, les nouveaux écouteurs sans fil htc sont passés par le bureau de certification de la CCN, révélant images et fonctionnalités de cette nouvelle paire d’écouteurs.

Voici le casque totalement sans fil de HTC

Grâce aux images qui accompagnent le rapport de certification, nous savons que HTC va miser sur un design qui s’éloigne de la tendance des autres constructeurs consistant à copier le style des AirPods d’Apple. Au lieu de cela, les Taïwanais optent pour un format de plus petite taille avec des embouts en silicone qui offrent un bon ajustement lorsque vous les portez.

Une autre caractéristique qui confirme ce rapport est la nom du casque: HTC TWS1. Il est également indiqué que chaque casque aura un Batterie d’une capacité de 40 mAh, et que l’étui de chargement comprendra un 400 mAh, conformément à ce que proposent généralement les autres fabricants.

La charge aura lieu via le port USB Type-C du boîtier, et on ne sait pas si la prise en charge de la charge sans fil sera incluse.

Il a également été confirmé que Le HTC TWS1 sera disponible, au moins, en deux couleurs: noir et blanc. Le boîtier de chargement et les écouteurs seront de la même couleur, contrairement à ce qui se passe avec des modèles comme les Google Pixel Buds.

C’est, pour l’instant, le nouveaux écouteurs entièrement sans fil de HTC, le premier de l’entreprise. Il est prévu que sa présentation aura lieu dans les prochaines semaines, car ce type de certification est généralement décerné une fois que le produit est prêt et prêt à être officiellement commercialisé.

