How I Met Your Mother: Une sitcom réussie obtient un spin-off après tout

Avec le succès de la série humoristique « Comment j’ai rencontré votre mère«Avec Ted Mosby (Josh Radnor) et ses amis, Lily (Alyson Hannigan), Marshall (Jason Segel), Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) et le légendaire Barney Stinson (Neil Patrick Harris), devraient avoir une spin-off il y a des années. Le moment est enfin venu. Le diffuseur américain CBS annonce une nouvelle série humoristique intitulée « Comment j’ai rencontré ton père«, Qui sera lancé sur le service de streaming Hulu.

Comme le titre l’indique, c’est un rappel Concept de la série fortement basé sur l’original et cette fois raconte l’histoire du point de vue d’une femme, comment elle a appris à connaître son futur mari et le père de leurs enfants. L’actrice et chanteuse bien connue assume le rôle principal Hilary Duffqui a commencé sa carrière en tant que star de l’adolescence dans la série Disney « Lizzie McGuire ».

De quoi parle la série? Hilary Duff joue Sophie, qui raconte à son fils comment elle a rencontré son père. L’intrigue remonte à l’année 2021 et montre Sophie et son groupe d’amis proches qui viennent de terminer leurs études universitaires et découvrent ce qu’ils veulent de la vie – et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des possibilités illimitées.

Reverrez-vous Barney Stinson?

On ne sait pas encore grand-chose sur l’autre line-up. Cependant, si vous espérez rencontrer à nouveau de vieux amis, vous serez déçu, car la série parle d’une toute nouvelle clique. Mais cela n’exclut pas les apparitions d’invités de personnages populaires, tels que Neil Patrick Harris comme légendaire Barney Stinson. Cela n’a pas encore été confirmé, bien sûr, mais on peut certainement l’espérer.

Dans la célèbre série originale de 2005 à 2014, le jeune architecte Ted est parti à la recherche de la femme de ses rêves à New York et a finalement trouvé ce qu’il cherchait après 208 épisodes en 9 saisons – même si la finale de la sitcom avait un mauvais goût. dans l’esprit des nombreux fans. Après presque dix ans, la résolution était sans surprise, ce qui a suscité un certain mécontentement.

Plus tard, les deux créateurs de la série Carter Bays et Craig Thomas, dont l’expérience personnelle avec leur propre clique d’amis est basée sur la série, ont révélé qu’ils savaient depuis le début comment «Comment j’ai rencontré ta mère» se terminerait – ils l’ont seulement donné. à la fin personne.

On ne sait pas si Neil Patrick Harris sera le légendaire Barney Stinson dans la nouvelle série © CBS / 20th Century Fox Television

Il y a des projets de spin-off depuis longtemps

Les plans pour une ramification de la série remontent à quelques décennies. Tout d’abord, le titre devrait être « Comment j’ai rencontré ton père ». En 2014, un épisode pilote a finalement été créé avec Greta Gerwig et Meg Ryan en tant que mère narrative depuis le début. Mais le radiodiffuseur américain CBS n’a pas aimé le résultat et sans plus tarder a tamponné à nouveau la production. Maintenant enfin, après sept bonnes années, l’idée d’une spin-off a une seconde chance.

Au départ, un est prévu première saison avec dix épisodesqui est attendu 2022 sur le service de streaming Hulu ira au début. La série sera mise en œuvre par les créateurs de « This is Us » Isaac Aptaker et Elizabeth Berger avec l’équipe à succès de la série originale. Qui apportera la nouvelle sitcom à la télévision allemande est toujours en suspens. Cependant, comme le diffuseur CBS et Hulu appartiennent au groupe Disney, il est tout à fait concevable que la série soit diffusée sur le propre service de streaming de la société en Allemagne. Disney Plus sera affiché.

Reste à voir s’il peut égaler le succès de l’original – qui, d’ailleurs, est également accessible avec tous ses épisodes sur Disney Plus – comme c’est actuellement le cas avec son concurrent. Netflix.

