Housemarque dévoile une nouvelle bande-annonce pour Returnal

Une nouvelle bande-annonce Returnal nous montre, entre autres, les différents types d’armes que nous utiliserons tout au long de l’aventure.

La prochaine exclusivité de notre PlayStation 5 se rapproche de plus en plus. Après Demon’s Souls et Godfall, nous sommes impatients de continuer à découvrir la prochaine génération avec d’autres titres de console. Il nouvelle remorque Returnal Il nous invite à le faire et nous montre au passage quelques-unes de ses principales caractéristiques. Ayons des ennuis.

Les gars de Housemarque ont déjà leur jeu de tir d’arcade avec des touches Roguelike prêts. Pour cette raison, ils ont jugé bon de nous montrer certaines des différentes situations que nous allons nous trouver dans cette tournée extraterrestre, et les outils dont nous aurons besoin pour les résoudre.

Un astronaute prend les armes

Notre protagoniste Selene, aura une grande variété d’armes et d’appareils à sa disposition pour survivre sur la planète Atropos. Le premier avec lequel nous allons commencer sera le fusil de chasse Spitmaw Blaster, qui, au fur et à mesure que nous jouons, peut être modifié en changeant ses caractéristiques. Ainsi nous arriverons à le personnaliser par exemple avec des projectiles explosifs ou acides, entre autres variantes.

Un autre de ces outils sera le pilote Electropylon, qui nous permettra d’extraire du butin supplémentaire des ennemis ou de générer un bouclier utile pour nous protéger. Chaque arme aura également un mode de tir alternatif comprenant des impulsions électriques ou des tentacules par exemple. Pour les activer, le jeu utilisera spécifiquement les déclencheurs adaptatifs du Dualsense.

Il semble qu’au total, nous aurons 10 armes de base, 90 traits pour elles (chacune avec trois niveaux) et jusqu’à 10 types de coups alternatifs. Allez, nous aurons suffisamment de combinaisons disponibles.

Nous vous rappelons également que chaque fois que nous applaudissons, nous commencerons un nouveau cycle de temps juste avant de s’écraser sur la planète. À ce moment-là, nous perdrons la plupart des compétences et des objets précédemment collectés, mais pas tous. Un peu dans le style de Dead Cells. De cette manière, nous continuerons à conserver une partie de nos progrès.

Returnal sera mis en vente le 19 mars prochain exclusivement sur PlayStation 5.

Allons-y!