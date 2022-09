House of the Dragon Star Paddy Considine confirme la maladie de son personnage

Paddy Considine a connu une détérioration de sa santé en tant que roi Viserys depuis que son personnage a été présenté à la série lors de l’ouverture de Maison du Dragon. À travers quatre épisodes, nous avons vu le roi souffrir de coupures et d’autres afflictions causées par le trône de fer en raison de ses tissus cutanés et de ses os sensibles, qui deviennent plus fragiles. Au cours du quatrième épisode, Viserys est vu avec des zébrures et d’autres marques couvrant son dos, signe de sa santé en déclin rapide.





L’acteur est récemment apparu sur le podcast West of Westeros d’Entertainment Weekly et a confirmé l’affliction de son personnage. Sa maladie est, en fait, la lèpre, provoquant des lésions qui se multiplient sur le Roi. Il dit : « Il souffre en fait d’une forme de lèpre. Son corps se détériore, ses os se détériorent. Il n’est pas vraiment vieux. Son personnage a moins de 50 ans dans la série, ce qui signifie que sa santé déclinante n’est pas due à la vieillesse. « C’est encore un jeune homme là-dedans. Il a juste, malheureusement, cette chose qui a pris le contrôle de son corps. Cela devient une métaphore pour être roi, et le stress et la tension que cela vous impose, et ce que cela vous fait physiquement, ce que cela vous fait mentalement. »

Les fans se sont demandé ce qui causait les problèmes de santé de Viserys depuis le premier épisode de Maison du Dragonmais la maladie ne sera plus un mystère.





Viserys a fait face à une immense pression pendant quatre ans Maison du Dragon Épisodes

Être un roi n’est pas facile, et le personnage de Paddy Considine fait face aux conséquences de s’asseoir sur le trône de fer en Maison du Dragon. Viserys est constamment placé dans des situations difficiles dans la série, seulement à mi-chemin de la première saison. Jusqu’à présent, il a été contraint de choisir entre sa femme et un nouveau-né, les deux rencontrant leur mort. De plus, il s’est remarié avec une nouvelle reine, a fait face à une guerre causée par son frère Daemon et a nommé sa fille héritière, ce qui n’avait jamais été fait à Westeros jusque-là. De plus, son frère, sa fille et son jeune fils Aegon ont tous un « droit » au trône, laissant la question de la succession en suspens.

Bien sûr, des parties extérieures tentent constamment de se frayer un chemin vers le trône, Otto Hightower complotant pour que son petit-fils revendique le trône grâce au mariage de sa fille avec le roi. De plus, tous les seigneurs du royaume tentent d’épouser la fille de Viserys, Rhaenyra, l’héritière actuelle. Si une chose est évidente dans le Jeu des trônes univers, c’est que le roi n’est jamais tranquille. Les fans peuvent regarder comment le reste du drame se déroule quand Maison du Dragon premières sur HBO et HBO Max tous les dimanches à 21 h HE