House of the Dragon Star Paddy Considine a refusé le rôle de Game of Thrones sans lire le scénario

Paddy Considine n’était pas intéressé à participer à une émission « sur les dragons » lorsqu’on lui a proposé un rôle dans Jeu des trônes. Cependant, l’acteur a depuis changé de ton, jouant dans la prochaine série dérivée de HBO, Maison du Dragon. Le spectacle mettra en vedette 17 dragons au total, entourant Considine sur un projet auquel il n’aurait jamais cru qu’il serait impliqué.

Personne ne connaissait le formidable succès que Jeu des trônes serait, et l’acteur qui interprète le roi Viserys Targaryen était simplement heureux d’avoir à nouveau l’opportunité de rejoindre le monde de George RR Martin lors du casting. L’acteur a déclaré au Sunday Times que lorsque son agent l’a approché avec un scénario, il a rapidement décliné l’offre. « Il a dit: ‘C’est à propos des dragons.’ Je suis allé, ‘Non merci.’ Je ne l’ai même pas lu. »

Considine manquerait l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, s’étendant sur huit saisons et accumulant 164 nominations aux Primetime Emmy Awards, en remportant 59. Cependant, l’acteur ne manquerait pas une seconde chance à la grandeur fantastique quand on lui a offert son rôle dans Maison du Dragon.

HBO décrit son personnage comme « choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal ». Homme chaleureux, gentil et décent, Viserys ne souhaite que perpétuer l’héritage de son grand-père, mais comme nous l’avons appris de Jeu des trônesles hommes bons ne font pas nécessairement de grands rois.

Regardez Considine incarner le roi Viserys quand Maison du Dragon sorties sur HBO et HBO Max plus tard ce mois-ci, le 21 août.

Paddy Considine dit que le roi Viserys est basé sur sa mère

Maison du Dragon verra la maison Targaryen à l’apogée de son pouvoir et inclura la chute de la dynastie au long règne. Considine a déclaré au Sunday Times que sa vision du roi Viserys avait été inspirée par sa mère, qui luttait contre le diabète. Regarder le déclin de quelqu’un qu’il respectait et aimait tout en la voyant maintenir sa gentillesse a informé sa représentation du roi Targaryen.

« Si quoi que ce soit, Viserys était basé sur ma mère. Elle était la femme la plus puissante que j’aie connue, pendant longtemps. Jusqu’à ce qu’elle se néglige. À la fin de sa vie, ma mère était diabétique. J’adorais ma mère. Mais sa maladie est devenue sa zone de confort. C’était tragique de voir ce déclin et j’ai mis cela – plus sa gentillesse et son amour – dans Viserys.

Considine offrira certainement une performance puissante lorsque Maison du Dragon premières. Les fans ne peuvent qu’espérer la dernière série dérivée basée sur George RR Martin Feu & Sang sera aussi bien conçu que Jeu des trônes.