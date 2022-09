House of the Dragon Star Emily Carey avait « peur » des scènes de sexe à cause des représentations de Game of Thrones

Emily Carey a joué Alicent Hightower à travers quatre épisodes de Maison du Dragon jusqu’à présent, laissant toute l’impression sur le spectacle. Son personnage a constamment été utilisé à des fins politiques par son père, Otto Hightower, et maintenant son personnage est marié au roi des sept royaumes, Viserys Targaryen. Malheureusement, son enfant, le prince Aegon, laisse un fossé entre Alicent et son ancienne meilleure amie, Rhaenyra, et leur relation est peut-être trop avancée à ce stade.





Bien sûr, Alicent n’a que 18 ans environ dans la série, ce qui correspond à son âge réel lorsqu’elle a filmé ses scènes pour Maison du Dragon. Paddy Considine, qui joue le roi, a quant à lui 47 ans dans la série, laissant un écart d’âge remarquable entre le roi et la reine. Cependant, quelques scènes intimes ont été nécessaires pour faire progresser son personnage jusqu’à présent dans l’histoire, et Carey admet à Newsweek qu’elle a eu quelques hésitations avant le tournage. La plupart de l’anxiété provenait de Jeu des trônes et la représentation de scènes de sexe qui se sont déroulées tout au long des huit saisons de la série à succès HBO.

« Je n’ai jamais vu Game of Thrones auparavant, et donc pendant la période de pré-production, je me suis assis pour essayer de regarder [it] et bien sûr la première saison, même juste le premier épisode de Thrones, il y a beaucoup de violence contre les femmes. Il y a beaucoup de sexe violent et ça me rendait nerveux. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que je vais devoir faire dans ce spectacle? »

Heureusement, le Maison du Dragon équipage a eu une conversation ouverte avec le casting, expliquant comment la série dérivée se différencierait de Jeu des trônes. Elle dit: « Quand nous sommes arrivés dans la salle de répétition, peu importe qui était dans quelles scènes, il y avait un dialogue ouvert sur: » Écoutez, c’est comme ça que nous abordons le spectacle. C’est comme ça que ça va être différent du original. « » Elle poursuit: « » C’est de cela que nous voulons parler. C’est ce que nous voulons diffuser. C’est ainsi que nous voulons que les téléspectateurs voient les femmes de notre émission. « »





Emily Carey remercie le coordinateur de l’intimité pour la grande expérience

Bien sûr, toute personne confrontée à ce genre d’écart d’âge, même dans un sens fictif, deviendrait un peu nerveuse. Carey dit à Newsweek qu’elle n’avait pas rencontré Considine au moment où elle lisait le scénario, et la différence entre un jeune de 17 ans et un jeune de 47 ans était assez radicale pour elle. Heureusement, un coordinateur de l’intimité était sur le plateau, prêt à fournir une assistance pour toute scène jugée intime entre deux acteurs.

« Nous avons un coordinateur d’intimité sur le plateau qui était incroyable. Encore une fois, ayant toujours 17 ans, la première scène que j’ai lue de la série était ma scène de sexe et mes scènes d’intimité, qui incluent la scène où je baigne le roi – tout ce qui se sentir intime était considéré comme une scène d’intimité, ce que j’ai trouvé génial. Et avoir cette sortie du coordinateur de l’intimité, pour pouvoir tout parler et être évité, ou ne pas se sentir mal à l’aise, ou ne pas se sentir comme « Oh, c’est » t votre travail. Je ne veux pas vous mettre mal à l’aise, mais puis-je vous demander … « Ce n’était jamais rien de tout cela, c’était juste ce dialogue ouvert. »

Il semble que Maison du Dragon s’améliore dans le département de l’intimité après Jeu des trônes a attiré une certaine attention négative pour sa représentation des femmes. Néanmoins, Carey a fini par aimer son temps dans la série, même si elle pourrait bientôt toucher à sa fin. Elle dit: « C’était une chose incroyable, et c’était stimulant d’être sur ce plateau en tant que jeune fille et d’être traitée de la même manière que tous ces hommes très établis. C’était génial. Je pense qu’ils ont abordé cela de la meilleure façon possible ai fait. »

Syntoniser Maison du Dragon pour voir Emily Carey dans le rôle d’Alicent Hightower, en première tous les dimanches à 21 h HE sur HBO et HBO Max.