House of the Dragon: première de l’épisode 9 sur HBO Max

House of the Dragon Saison 1 Episode 9 arrivera sur HBO Max ce soir. Vous trouverez ci-dessous l’heure de sortie exacte dans votre pays.

© HBOHouse of the Dragon : première de l’épisode 9 sur HBO Max.

La fin de jeu des trônes désespérait une grande partie de ses fans et on croyait qu’il ne pouvait y avoir aucun autre produit de la franchise qui pourrait éveiller son intérêt, mais Maison du Dragon Il s’est montré à la hauteur avec une première saison qui maintient un niveau qui ne suscite que des applaudissements. L’épisode 9 de cette préquelle arrive bientôt sur HBO Max et devrait être une étape importante, poursuivant une tradition de l’émission originale.

Le chapitre précédent était « Le Seigneur des marées »qui commence par faire connaître la maladie de Corlys Velaryon après une blessure pendant la guerre sur les marches de pierre. C’est là que commence une discussion pour savoir qui prendra le trône de Driftmark en remarquant l’intérêt du frère du Seigneur, Væmondau-dessus de Lucerysfils de Rhaenyra. Compte tenu de cela, ils se rendent à King’s Landing pour en discuter avec les supérieurs.

Une fois dans le donjon rouge, Rhaenyra commencer à remarquer que Alicent et son père ont pris le contrôle du château, tandis que la santé de Viserys décline. Au moment de l’audience d’héritage de Driftmark, tenue par Otto High Tower, le roi apparaît avec une apparence usée et un masque sur l’œil. Là, il se range du côté de sa fille et décrète Lucerys comme le prochain à s’asseoir sur le trône, mais Væmond il ne le prend pas bien et traite les gosses de « Bâtards » devant tout le monde, ainsi que la princesse « Golfa ». DémonSans réfléchir, il se coupe la tête en deux.

Une fois l’affaire réglée, le roi précise que la seule chose qu’il veut, c’est la paix dans sa famille et organise un dîner entre tous, où Rhaenyra Oui Alicent compliments et excuses sont échangés, ainsi que les enfants, jusqu’à ce que Aémond interrompt la bonne humeur en suscitant une autre lutte pour la paternité de Lucerys, Jacaerys Oui Joffrey. À la fin, Viserysdéjà tourmenté par sa maladie, il meurt, mais la reine entend d’abord le rêve d’Aegon sur le prince promis et le prend éventuellement à ses côtés.

+ La première de l’épisode 9 de House of the Dragon sur HBO Max

épisode 9 de Maison du Dragonintitulé « Le Conseil Vert »sera présenté en première sur l’écran HBO et la plateforme HBO Max ce dimanche 16 octobre. Pour le moment, aucun synopsis n’a été révélé, mais il devrait s’agir d’un chapitre à fort impact car il s’agit du neuvième de la saison, comme cela se produisait dans jeu des trônes. Pour le voir en même temps que tout le monde, consultez sa programmation dans votre pays ici :

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 17 octobre)

