House of the Dragon : Paddy Considine a dit au revoir à la série avec une lettre émouvante

Après l’épisode 8 de House of the Dragon qui a culminé avec la mort de Viserys Targaryen, son interprète Paddy Considine a envoyé un communiqué aux fans.

© HBOHouse of the Dragon : Paddy Considine a dit au revoir à la série avec une lettre émouvante.

La fin de jeu des trônes Cela a suscité de grands sentiments de déception chez les fans, il a donc fallu plus de trois ans pour commencer à guérir cette blessure. En principe, Maison du Dragon Elle a été vue du coin de l’œil en raison de l’arrière-plan, mais son histoire grandit à pas de géant sur HBO Max et chaque week-end, elle s’impose comme la série la plus regardée au monde. Même s’il semblait difficile de s’attacher à de nouveaux personnages et acteurs, les Viserys Targaryen de Paddy Considine c’est la preuve que c’est finalement arrivé.

L’épisode 8 du prequel nous montrait un roi de plus en plus affecté par sa maladie, dégradant une partie de son corps, comme son visage, et devant utiliser une canne pour marcher et un masque pour masquer l’absence d’œil. Sa dernière scène peut avoir une grande importance dans la suite de l’intrigue, car il parle du rêve d’Aegon et sa femme Alicent pense qu’il parle de leur fils. « Pas plus »est ce que vous entendez le personnage mentionner et le soupir « Mon amour » c’était sa dernière action avant de mourir aux côtés du chapitre.

+ Les adieux de Paddy Considine de House of the Dragon

Après le week-end, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour applaudir sa performance et ont même appelé à sa nomination pour un Emmy Award en 2023. Ce ne sont pas les seuls compliments, puisque le George RR Martin Il a envoyé à l’acteur un message qui disait: « Votre Viserys est meilleur que mon Viserys ». Dans une interview avec GQ, Considine Il a parlé du personnage en mentionnant qu’il ne voulait que la paix pour sa famille et son peuple, mais au cours des dernières heures, il a fait une déclaration personnelle à ses partisans.

« Merci pour les aimables paroles. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais je tiens à reconnaître qu’ils ne m’ont pas échappé »commence Paddy. Continue: « Ce fut une aventure incroyable où je me suis fait de nombreux nouveaux amis qui seront avec moi pour le reste de ma vie. Je voudrais remercier les créateurs de m’avoir donné la liberté de faire de Viserys le mien. Je n’ai jamais autant aimé un personnage Je veux donner de l’amour et du respect à massive sian brooke [Aemma Arryn], qui n’est venu que quelques jours, mais a transformé mon personnage avec sa brillante performance et son engagement dans le travail. L’impact est resté avec moi jusqu’à mes derniers mots impromptus ».

À propos d’Aemma, sa femme fictive, il a ajouté : « Cela a déverrouillé la pièce manquante du puzzle pour moi et a permis à mon histoire de boucler la boucle. À partir du moment où elle meurt, Viserys aussi. C’était une histoire d’amour. C’est le secret que je porte avec moi. Lui-même n’exige jamais de remède. Il accepte sa souffrance en silence, ne se pardonnant jamais d’avoir fait subir à sa femme bien-aimée une telle torture dans ses derniers instants ». Enfin, il a déclaré : « Viserys était un cadeau. Je suis tellement honoré qu’il m’ait trouvé ». Il a terminé par sa dernière phrase de Viserys: « Pas plus ».

