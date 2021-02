House of the Dragon: introduit de nouveaux acteurs et personnages

Bien qu’il semble que cela se soit terminé en 2019, l’univers de ‘Jeu des trônes’ continue en mouvement constant avec ‘Maison du Dragon’ et c’est quelque chose que les fans apprécient comme la série originale est devenue l’un des grands événements de l’histoire de la télévision et ses followers s’attendent à en voir beaucoup plus, après la fin de la saison 8 qui n’a pas convaincu la majorité et certains fans estiment qu’elle n’a pas connu une clôture décente.

Cette préquelle du spectacle est créée par Martin et Ryan Condal, et les showrunners seront Miguel Sapochnik et Condal. Le premier acteur confirmé était Paddy considère, qui jouera le ‘Roi Viserys Targaryen’, sélectionné par les seigneurs de Westeros pour remplacer Jaehaerys Targaryen au Grand Conseil de Harrenhal.

Après Considine, HBO a officiellement annoncé plus de participants: Olivia Cooke (Alicent Hightower), fille d’Otto Hightower, la main du roi; Emma D’Arcy (princesse Rahenyra Targaryen), premier-né du roi, pur sang valyrien et Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Ce dernier week-end trois autres acteurs se sont fait connaître.

+ Nouveaux acteurs de la Maison du Dragon:

À travers les réseaux sociaux de ‘Jeu des trônes’ et leur site Web a révélé l’identité et les caractères des nouveaux membres:

Steve Toussaint pour jouer ‘Lord Corlys Velaryon’, Aussi connu comme « Le serpent de mer »: Le seigneur de la maison Velaryon, une lignée valyrienne aussi vieille que la maison Targaryen, « The Sea Serpent », est l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westerosi. Il a construit sa maison sur un siège puissant qui est encore plus riche que les Lannister et qui revendique la plus grande marine du monde.

Eva Best en tant que princesse Rhaenys VelaryonDragonrider et épouse de Lord Corlys Velaryon, « La Reine qui n’a jamais été » a été négligée comme héritière du trône dans le Grand Conseil parce que le royaume favorisait son cousin, Viserys, simplement parce qu’elle était un homme.

Rhys Ifans comme Otto Hightower: la Main du Roi, qui sert avec loyauté et fidélité à la fois son roi et son royaume. Selon la Main, la plus grande menace pour le royaume est le frère du roi, Daemon, et sa position d’héritier du trône.

Sonoya Mizuno comme Mysaria: Entré à Westeros sans rien, vendu plus de fois que vous ne vous en souvenez, et aurait pu être affaibli … mais est plutôt devenu l’allié le plus fiable et improbable du prince Daemon Targaryen, l’héritier du trône.

« Basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, la série racontera l’histoire de la Maison Targaryen (également connue sous le nom de Maison qui nous a donné la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen) et se déroulera 300 ans avant les événements de Game des trônes « dit son synopsis officiel. Il est prévu pour la première dans 2022.