House of the Dragon : George RR Martin présente la série Game of Thrones dans une bande-annonce de 5 minutes

Dans quelques jours, nous pouvons nous attendre à une nouvelle série du monde de George RR Martins jeu des trônes– Saga hâte. Pour commencer la série préquelle Maison du Dragon le 21 août 2022 sur le diffuseur américain HBO et en Allemagne sur Sky, Wow et Sky Q, une nouvelle vidéo est maintenant sortie.

Au dessus 5 minutes long Série spéciale l’auteur du livre emmène à nouveau les fans à Westeros et montre le développement du chiffres les plus importants dans la série prequel et qui luttes de pouvoir nous pouvons nous attendre autour des Sept Royaumes. En plus des scènes de la nouvelle série présentées, un point culminant particulier sont les scènes graphiques Illustrations du livre original Fire & Blood par l’artiste Doug Wheatley. Amusez-vous bien avec !

Quand est-ce que la préquelle de Game of Thrones House of the Dragon arrive?

Sky reprend la première de la série très attendue et montre la première saison avec tout le monde 10 épisodes du 21 août 2022 au dessus Ouah et Ciel Qen même temps que la première sur le diffuseur américain HBO.

La première diffusion aura lieu un jour plus tard 22 août 2022 avec le premier épisode CielAtlantiqueéventuellement en synchronisation allemande ou en son original anglais.

Détails de la première histoire : de quoi parle House of the Dragon ?

L’intrigue se joue 200 ans avant les événements du GoT et raconte le légendaire Danse des dragons. Même alors, une énorme lutte de pouvoir pour les Sept Royaumes a éclaté non seulement parmi les seigneurs de Westeros. Surtout chez toi Famille Targaryen il y a plusieurs prétendants au trône, semant la discorde parmi les descendants du roi Viserys Targaryen (Paddy Considine).

Sa fille Rhaenyra (Emma D’Arcy), son demi-frère Aegon II Viserys, fils de sa seconde épouse Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) et le frère du roi, le prince Daemon Targaryen (Matt Smith) se démarquent. Leurs alliances avec d’autres familles ont assuré que tout Westeros dans le Guerre des Targaryen a été entraîné.

