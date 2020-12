«  Hôte  » (critique): la vidéoconférence la plus effrayante de 2020 arrive à Filmin et aux cinémas, un cauchemar plus complexe et subtil qu’il n’y paraît

«Host» a cette étrange qualité du meilleur cinéma d’horreur de se cacher sous une couche d’évidence narrative apparente et des ressorts visuels d’une certaine sophistication. Dans ce cas, nous avons un film d’horreur tourné via Zoom, dans les maisons de leurs actrices respectives, à distance et en confinement, avec le réalisateur Rob Savage donnant des instructions sur ce qu’il faut faire. Tous sont devenus des opérateurs de caméra momentanés et des techniques d’effets pour créer cet exploit qui est présenté en première dans les salles de cinéma et est maintenant disponible à la location sur Filmin.

Avec sa maigre durée d’exécution d’une cinquantaine de minutes, pratiquement un scénario par personnage et apparemment presque aucune démonstration technique (encore une fois, une question trompeuse: organiser simplement les cadres, les réactions et garder l’atmosphère à distance cache une vraie merveille planning), ‘Host’ a fini par se manifester comme l’un des films les plus effrayants de l’année, pour une circonstance évidente. Rien n’est plus proche de notre expérience que l’épreuve surnaturelle de ces cinq filles: nous avons toutes été là, nous avons ouvert au monde un coin de notre maison qui est toujours resté intime, avec ce que cela implique celui de reconnaître une certaine extrême fragilité dans nos vies.

L’approche de l’intrigue de ‘Host’ est (oui) extrêmement simple et joue avec le fait que le spectateur sait déjà, à partir d’autres films et récits similaires, ce qui se passe quand il s’amuse avec le surnaturel: Un groupe d’amis fait une séance pour Zoom et fait chier par erreur un esprit qui les attaque un par un. Dans d’autres films, ce serait « un par un » quand ils rentrent chez eux après la séance et sont laissés seuls, ou au même endroit où la planche Ouija a été faite, peut-être une maison hantée. Il n’est pas nécessaire d’attendre ici. Ils sont déjà isolés.

‘Host’ fait ressortir ainsi, avec simplicité et sans chichi, la grande tragédie psychologique de 2020: nous sommes de grandes victimes des films d’horreur car nous avons passé six mois seuls, en nous appuyant sur des caméras et des écrans pour remplacer les relations authentiques, qui nous ont transformés en créatures terrifiées avec peu de défense. « Host » est si remarquable qu’il n’est pas conçu comme un film d’horreur secret, et même ainsi il l’inclut, car comme cela arrive toujours avec les meilleurs films d’horreur, il est incapable de ne pas parler de ce qui nous arrive et de ce qui nous arrive. terrifie.

« Host »: les (autres) horreurs de l’enfermement

«Host» n’est pas le premier film à expérimenter la texture multi-caméras pour raconter une histoire. A des projets beaucoup plus complexes comme «Open Windows» de Nacho Vigalondo ou le thriller «Searching …» s’ajoutent, déjà dans les codes de la terreur, des films comme les deux derniers opus de «Eliminado». Et Savage lui-même trouve les origines de son film dans une farce de vidéoconférence pratique qu’il a jouée à un groupe d’amis alors qu’ils faisaient semblant d’aller enquêter sur des bruits étranges dans votre grenier.

J’ai entendu des bruits étranges de mon grenier, alors j’ai appelé quelques amis et suis allé enquêter … pic.twitter.com/CxmJAf44ob – Rob Savage (@DirRobSavage) 21 avril 2020

La référence la plus claire à « hôte », cependant, est « l’activité paranormale », qui a créé une nouvelle grammaire plutôt rigoureuse dans son format. -c’est-à-dire qu’une fois les règles de son récit établies, il ne s’en est pas écarté- et que, surtout, il n’a pas fait plus semblant que d’offrir un carrousel de frayeurs dans un cadre visuel très précis. ‘Host’ fait de même, mais le résultat est beaucoup plus estimable (au-delà de la surprise initiale, ‘Paranormal Activity’ n’était pas exactement extraordinaire), et c’est grâce à la façon dont Savage serre les possibilités du format.

Savage invente littéralement de nouvelles façons de créer la peur avec les outils de zoom. Le meilleur de ceux-ci est l’apparition d’un filtre de masque dans un endroit où, apparemment, rien d’étrange ne se passe. L’autre est l’utilisation d’un arrière-plan animé en boucle comme moyen de violer la normalité. Mais il y a plus: le temps limité de la version gratuite de Zoom comme moyen de dire au spectateur « bien que ce soit ça », ou l’utilisation des filtres grotesques des appels vidéo comme contraste et réponse au terrible (une idée qu’il a également utilisée cette année Koldo Serra dans ‘Walkers’).

Pas mal, en somme, pour un film déguisé en « appel vidéo avec des frayeurs » et c’est bien ça (son la durée et sa modestie intrigue montrent clairement qu’il n’aspire pas à beaucoup plus qu’une bonne séance de frayeur sans plus tarder additifs). Mais «Host», honorant l’ancienne tradition du train de la sorcière, s’intéresse également à l’exploration du langage de la terreur audiovisuelle à la recherche de nouvelles façons de générer la peur. Et c’est quelque chose que, franchement, nous aimerions voir plus souvent dans des films infiniment plus ambitieux.