Hot Wheels : le live action produit par JJ Abrams arrive

WARNER BROS. DES PHOTOS

Pas seulement Barbie avec Margot Robbie et Emma Mackey ! Un autre film inspiré des jouets Mattel arrive sur grand écran avec le réalisateur de Lost.

© GettyHot Wheels : les jouets auront leur film.

Depuis quelques années, Disney notoirement axé sur l’action en direct, ramenant des films classiques comme Le Roi Lion, Cruelle Soit Aladdin. Mais il existe une autre étude également intéressée par ce format saisissant : Images de Warner Bros.. Et c’est que maintenant, sous la production de JJ Abramsnous verrons un film inspiré de Roues chaudesla franchise de jouets qui a marqué l’enfance de quelques générations.

Le producteur connaît très bien la culture pop : il est surtout connu pour être le réalisateur du phénomène de perduen plus d’être responsable du retour des guerres des étoiles qui comprenait les épisodes VII, VIII et IX, c’est-à-dire Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi Oui la montée de skywalker. Désormais, main dans la main avec sa société de production Bad Robot, il s’est associé à Warner Bros. Pictures pour mener à bien ce projet prometteur.

De quoi s’agira-t-il ? La vérité est que la bande vient d’être éclairée par le studio, on ne sait donc pas exactement quelle sera son intrigue. Cependant, cela pourrait tourner autour de la création de Hot Wheels, la marque de voitures miniatures qui a été lancée sur le marché en 1968 et qui est toujours restée d’actualité. En fait, le film est précisément l’idée de Robbie Brenner, le producteur exécutif du distributeur Mattel.

En ce sens, Warner Bros. et Bad Robot chercheront à exposer à l’écran la manière dont le fondateur de la société, Elliot Handler, a tenté de remplir ses créations d’imagination et d’un esprit de prise de risque. Et bien que l’on ne sache pas qui dirigera l’équipe technique du film, il a été confirmé qu’Hannah Minghella sera l’une des personnes qui supervise et réalise l’action en direct de Hot Wheels.

En l’absence de casting ou de date de début de tournage confirmée, la prémisse semble intéressante de toute façon : la société de production est responsable de succès tels que Mission : Impossible – Protocole fantôme, il essaiera donc de reproduire cet événement. Ce n’est pas la seule action en direct de Mattel en route ! Le film est également en développement. Barbie dirigée par Greta Gerwig qui présentera des performances de Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, Simu Liu et Will Ferrell.

