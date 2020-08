Horoscope du samedi 1er août: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le bon jour pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre d’anciens problèmes ou pour reprendre contact avec une vieille connaissance? Ferez-vous bien au travail? Recevrez-vous des nouvelles enrichissantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, bien que si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd'hui, vous avez devant vous un grand jour, dans lequel vous devez porter une attention particulière aux affaires de la profession et à vos occupations; car il sera essentiel que vous vous en occupiez une fois pour toutes. Et si vous le résolvez, vous serez heureux. Il n'est pas bon de laisser les choses sans solution. Et pour cette raison, vous devez vous lancer pour tous et prendre ce poids sur vos épaules.

Taureau: Aujourd'hui, vous remarquerez que votre envie de voyager vous incite à vous souvenir de tous ces endroits que vous avez visités et que vous avez aimés. Voyager rajeunit parce qu'alors vous vous sentez différent. Avec d'autres personnes, dans d'autres cultures et avec d'autres coutumes et cela change la vie. Profitez de tout cela et apprenez à vous déconnecter en vous en souvenant, de temps en temps.

Gémeaux: Aujourd'hui, le plus important est d'organiser vos finances et votre patrimoine. Puisqu'il est bon d'avoir tout en ordre et d'être sûr que tout va bien et que la vie est stable. Le patrimoine et l'immobilier sont importants pour que tout soit consolidé et sans autre problème dans votre vie. Alors continuez et dites-le clairement.

Cancer: Aujourd'hui, vous remarquerez que c'est une journée idéale pour discuter des problèmes non résolus avec d'éventuels associés de vos entreprises et / ou avec les personnes avec lesquelles vous partagez des contrats. Il est important que tout soit clair et en ordre, afin que plus tard, il n'y ait pas de problèmes ou d'inconvénients possibles qui apparaissent au moment le plus inopportun.

Lion: Aujourd'hui, en ce jour, il est très opportun que tout ce que vous devez faire en faveur des autres, le fasse le plus tôt possible. Et donc si vous avez le temps, tout sera plus facile. Ainsi, vous n'aurez pas de problèmes en suspens que vous devrez reporter et que vous devrez faire d'autant plus que vous aurez à faire, ou dans des moments difficiles pour y assister. Alors le plus tôt sera le mieux.

Vierge: Ce jour-là, vous vous rendrez compte que c'est un moment où vous remarquerez que vous devez donner beaucoup d'amour à vous et / ou à votre partenaire. C'est une journée spéciale pour être une personne généreuse et gentille avec tout le monde. Et vous recevrez ces sourires reconnaissants, que vous aimez tant. Ce sera donc une journée très gentille et avec beaucoup d'amour entre les deux.

Balance: Aujourd'hui est une journée où vous pouvez réaliser tout ce que vous vouliez organiser chez vous pour être plus à l'aise et avoir plus de place pour tout le monde. L'emplacement des choses est très important pour pouvoir se déplacer avec suffisamment d'espace et à l'aise. Alors «allez travailler» et profitez de tout, car cela vous rendra la vie plus facile et plus agréable.

Scorpion: Aujourd'hui, le plus important est que vous passiez un bon moment pour vous consacrer à la lecture ou à l'écriture OU peut-être à une réunion avec des amis proches que vous vouliez avoir depuis longtemps. Profitez de tout cela. Et organisez votre temps pour pouvoir tout faire de manière plus rapide et plus simple. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous l'apprécierez demain.

Sagittaire: Aujourd'hui, il est important que vous teniez vos comptes à jour et que vous organisiez sereinement vos dépenses et vos économies, pour plus tard. Cela garantira tout et vous avec une plus grande stabilité. Plus vous êtes avec plus de tranquillité, c'est lorsque tout est bien résolu et sans précipitation de dernière minute. Alors allez-y et le temps qu'il vous reste, pour en profiter.

Capricorne: Ce jour-là, il est très important que vous le consacriez à vous-même, car vous devez avoir du temps pour vous-même et vous sentir à l'aise dans votre environnement. Alors planifiez une journée d'activités personnelles et de plaisir. Si vous voulez avec plus de gens, vous pouvez également le faire. Le cas est que vous vous évadez et que vous vous sentez à l'aise seul ou en compagnie.

Verseau: Aujourd'hui, vous êtes confronté à une journée où vous devez terminer toutes ces questions en suspens qui ont été laissées pour compte pendant une longue période. Et maintenant que vous êtes plus libre, profitez-en; et enlève-moi. C'est la solution à de nombreux sujets inachevés, qui vous alourdissent la vie et vous chargent de pensées continues.

Poissons: Aujourd'hui est un jour important pour pouvoir façonner tous ces projets et objectifs que vous vous êtes forgés il y a longtemps. Soyez patient, et avec calme et beaucoup d'organisation, vous pouvez les démarrer. Si c'est entre amis, c'est beaucoup mieux, car ce sera plus amusant et plus agréable. Et vous aurez également plus d'idées parmi tous ceux qui en font partie.