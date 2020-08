Horoscope du mardi 4 août: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le bon jour pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre d’anciens problèmes ou pour reprendre contact avec une vieille connaissance? Ferez-vous bien au travail? Recevrez-vous des nouvelles enrichissantes? Découvrez comment se déroulera votre journée selon votre horoscope, bien que si vous préférez savoir comment elle se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également la consulter à EL ESPAÑOL.

Bélier: Aujourd'hui, vous devez porter une attention particulière à la façon dont vous vous adressez aux autres, pour promouvoir vos objectifs; puisque vous traversez une période très intense et dans laquelle vous avez besoin d'approfondir vos humeurs. Et cela interfère souvent avec vos projets et vos relations avec d'autres personnes. Équilibrez donc votre façon de ressentir et agissez comme vous le faites habituellement, de manière naturelle.

Taureau: Aujourd'hui, vous remarquerez que vous vous sentirez comme si vous n'aviez pas envie de bouger ou de jouer. Vous vous reposez bien et avez une vie calme et paisible. Vous ne voulez pas penser à de futurs projets professionnels supposés; Maintenant, vous voulez juste une détente et un tout sans soucis. Vous voulez juste la paix et le calme dans votre vie. Prendre plaisir.

Gémeaux: Ce jour-là, vous remarquerez avec une grande force que vous devez travailler à travers votre grande intuition et vos perceptions subtiles, et éviter tant d'intensité et de responsabilité dans tout ce que vous faites. Utilisez vos connaissances et votre expérience. Vous devriez utiliser plus de légèreté et cette joie continue que vous avez. Alors profitez des bons moments.

Cancer: Aujourd'hui, vous êtes confronté à un jour où vous devez suivre votre instinct et vous baser sur la validité de vos capacités et de votre originalité; mais d'une manière profonde et intuitive, puisque votre grande innovation sera à l'ordre du jour. Alors profitez de vos créations et de votre propre capacité à façonner ce que vous voulez. C'est pourquoi il maintient une grande tranquillité et votre équilibre émotionnel.

Lion: Aujourd'hui est un jour où votre façon d'agir sera très efficace pour conclure de grands accords avec vos associés et avec votre partenaire, que ce soit la vie ou l'amitié. Mais pour cela, il est important que vous y alliez avec humilité et en montrant votre côté le plus généreux. Parce que plus vous montrez d'altruisme, meilleurs seront les résultats de tout ce que vous êtes d'accord.

Vierge: Aujourd'hui est un jour où vous devez vous concentrer sur votre santé et votre alimentation. Puisque vous verrez que c'est très proche, l'un avec l'autre. Vous avez besoin d'un mode de vie plus sain et plus économe. Vous verrez comment vous vous sentez mieux de cette façon. Et surtout vous le ressentirez dans votre bien-être et dans votre vitalité.

Balance: C'est un jour où vous remarquerez que vous voulez plus que jamais avoir un de ces jours où vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Et vous voudrez vous sentir à l'aise avec votre vie et tout ce que vous faites. Tout petit acte sera merveilleux. Profitez de tout cela. Et remplissez votre vie de joie et de bien-être physique avec tous les sens éveillés.

Scorpion: Au cours de ce voyage, la vie vous demande quelque chose de très important, pour que vous ressentiez les fondations dans votre famille et chez vous, mais d'une manière plus calme et plus bénéfique pour tout le monde. Parce que par de bons moyens, vous obtenez tout ce que vous voulez, et aussi de manière plus simple; et c'est de cette manière que vous devez apprendre à le faire.

Sagittaire: Aujourd'hui, vous remarquerez que ce jour-là, vous devez apprendre à nuancer vos conversations car vous serez trop vigilant sur tout ce qui se passe autour de vous et cela vous rend plus nerveux. Si vous vous détendez, tout "ira comme de la soie". Essayez de ne voir que le bon et le beau côté de la vie. Et ainsi, vous profiterez de tout au maximum.

Capricorne: Ce jour-là, vous ressentirez une certaine anxiété à la fois physiquement et psychiquement, qui sera remarquée dans votre façon de communiquer avec les autres. Vous devrez avoir plus de tranquillité et compter sur votre part heureuse et profonde pour matérialiser tout ce que vous voulez. Parce que c'est un jour pour initier des actions personnelles, ou du moins pour prendre les idées que vous allez suivre désormais.

Verseau: Aujourd'hui est un jour où vous êtes dans une plénitude créative hors du commun. Cependant, si vous voulez réaliser les plus grandes réalisations, vous devrez équilibrer votre façon de penser et votre façon de ressentir. Et vous devrez harmoniser yin / yang. Tout ce que vous faites aujourd'hui sera spécial, alors profitez-en, car vous avez de la fortune et beaucoup de vitalité.

Poissons: Aujourd'hui, vous sentirez d'une manière très subtile que vous pouvez façonner de nombreux objectifs anciens que vous aviez en tête et que vous n'avez pas osé mettre en lumière; parce qu'ils étaient maintenus dans les affaires en suspens. Mais aujourd'hui, votre grande inspiration vous aidera. Et vous aurez également une grande capacité de perception et d'ingéniosité dans tout ce que vous faites. Profitez et réjouissez-vous de tout ce que vous vivez.