Horoscope du jour Vierge du samedi 6 février 2021

Amour / Couple *****

Votre bien-aimé ne peut pas deviner ce qui vous trotte dans la tête si vous ne lui dites pas ! Ce n’est pas parce que votre moitié vous aime qu’elle devient extralucide. Saturne vous influencera pour trouver le courage de vous révéler ce week-end. Vous poserez enfin les mots sur vos inquiétudes et arriverez à expliquer ce qui vous tracasse à votre partenaire.

Amour / Célibataire *****

Des personnes qui ne vous rappellent pas, vous en avez malheureusement connu de trop. Ce week-end, la tendance s’inverse ! Vous allez faire la rencontre, celle que vous attendiez. À vous de ne pas la rater en suivant les signes que les astres sauront vous révéler le moment venu. Soyez prête, restez détendue, vous serez parfaite le moment venu.

Loisir ****

Vous allez vous dépenser beaucoup, certainement dans des activités de plein air. Tant mieux car cela vous plaît. Vous aimez ça et c’est très important pour assurer votre équilibre. Vous vous sentirez libérée du poids des soucis et du stress quotidien. Pour les plus chanceuses, il se peut qu’un invité inattendu se joigne à vous. Vous l’accueillerez avec enthousiasme.

Social ****

Vous êtes tellement préoccupée par votre vie amoureuse que vous avez tendance à délaisser vos proches. Vous allez vous rendre compte que les vraies personnes qui tiennent à vous ne sont pas celles avec qui vous passez le plus de temps. Mercure vous poussera à rectifier cela en mettant sur votre route des personnes oubliées avec qui il serait bon de renouer.

