Horoscope du jour Vierge du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple **

Votre vie de couple est un long fleuve tranquille, trop tranquille. Vous vous rendez compte aujourd’hui à quel point la routine a envahi votre relation et consume votre amour à une vitesse phénoménale. Si vous ne réagissez pas rapidement, il se pourrait bien que la flamme vienne à s’éteindre complètement et qu’elle soit impossible à rallumer.

Amour / Célibataire **

Votre longue période de célibat vous pousse ce mercredi dans les bras du premier venu. Un acte désespéré et irréfléchi, mais qui, heureusement, n’aura que des conséquences minimes. Vous vous rendrez très vite compte de votre erreur et ferez machine arrière à plein régime. Point positif, vous en tirerez une grande leçon et vous ne recommencerez plus.

Travail ****

Aujourd’hui, vous allez devoir vous retrousser les manches, car votre hiérarchie ne compte pas vous laisser de répit. Elle vous lancera un défi que vous devrez relever dans la journée. Rien de tel pour faire un peu le point sur vos acquis et vos lacunes. Mais dans l’ensemble vous vous en sortirez plutôt bien et même haut la main. Un mercredi qui s’annonce épique pour votre vie professionnelle.

Bien Être **

Vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts et résultat, aujourd’hui, vous êtes bien fatiguée. Vous avez surestimé votre endurance et vous le payez cher. Même si dans la journée vous ne pourrez ménager vos efforts, ce soir un bon bain chaud et un peu, voir beaucoup de repos pourraient vous faire le plus grand bien et vous permettre de continuer la semaine à peu près convenablement.

