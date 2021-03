Horoscope du jour Vierge du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple *

L’habitude émousse le plaisir et comme aucun de vous n’est prêt à admettre que la situation actuelle est due à vos torts partagés, votre couple est dans une impasse. Vos sentiments et vos ressentiments sont un véritable sac de nœuds que vous devez démêler au plus vite si vous ne voulez pas que d’autres problèmes viennent s’y ajouter.

Amour / Célibataire *

Quelque chose cloche, mais vous ne savez pas quoi. Vous avez l’impression de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver l’amour et pourtant, il ne vient pas. Peut-être avez-vous oublié que les sentiments ne se contrôlent pas et qu’il ne suffit pas de claquer des doigts pour trouver le partenaire idéal. Après tout, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais ne vous inquiétez pas, votre tour viendra.

Travail **

Vous êtes amer car vous avez le sentiment de ne pas recevoir tout ce que mérite le travail que vous produisez. Il est vrai que vous avez beaucoup donné de votre personne et de votre temps, mais aujourd’hui, vous attendiez sûrement beaucoup trop en retour ce qui explique pourquoi vous êtes aussi déçue.

Bien Être *

Vous cherchez toujours à faire plaisir aux autres, quitte à vous plier en quatre s’il le faut. Vous négligez votre bien-être au profit d’autrui (qui en profite largement). Peut-être est-il temps d’arrêter de jouer les âmes charitables et de vous demander si les autres en feraient autant pour vous. Recentrez-vous sur vous et sur vos besoins.

