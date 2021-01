Horoscope du jour Verseau du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ****

Vous connaissez en ce moment des hauts et des bas avec votre partenaire. Vous pouvez les résoudre mais vous avez peur d’être déçue par sa réaction. Et si vous pensez les choses de façon plus légère ? Misez sur votre grand magnétisme sexuel pour vous lancer à la reconquête de votre Jules. N’hésitez pas à sortir toute l’artillerie : vous risquez d’être surprise.

Amour / Célibataire ****

Vous adorez plaire aux hommes en prenant soin de vous. Vous appréciez aussi leurs attentions et les conversations qu’ils ont pour vous séduire. Mais vous espérez quand même trouver l’homme de vos rêves parmi la foule de vos prétendants. Rassurez-vous, votre souhait va être exaucé avec la rencontre d’une personne brillante et qui réunit tous vos critères en matière d’homme.

Travail

Bien Être

