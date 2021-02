Horoscope du jour Verseau du mardi 9 février 2021

Amour / Couple ****

Vous partagez avec votre homme une grande complicité. Votre amour est profond et la passion est là. Peut être grâce à vous car vous faîtes beaucoup d’efforts pour créer un environnement agréable et romantique au quotidien. Vous avez le sentiment que votre homme n’en fait pas assez et vous avez un peu raison. Chacun doit faire des efforts pour entretenir la flamme. Chacun doit créer des petites attentions au quotidien. Laissez le venir à son rythme, il saura vous surprendre au bon moment.

Amour / Célibataire ****

Accordez-vous des moments cocoonings, bien calfeutrée dans votre canapé, mais n’oubliez pas de sortir! L’amour ne tombe pas du ciel et il ne viendra pas frapper à la porte de votre salle de bain. Une seule solution pour rencontrer, il faut se bouger. Aujourd’hui, acceptez tous les sorties, dîners, after work, apéros que l’on vous proposera. Une rencontre est à la clé.

Travail **

Connaître un échec au travail n’est pas grave. Cela arrive à tout le monde, même aux meilleurs! Tant qu’il ne s’agit pas de renvois, il n’y a pas matière à désespérer. Si vous aimez ce que vous faites, vous le ferez bien. Alors soyez honnête et assumez vos erreurs ou votre part du blâme, votre vie professionnelle reprendra son chemin et tout sera aussitôt oublié. Profitez-en pour en tirer quelques leçons tout de même!

Bien Être *****

Cela concernera surtout celles d’entre vous qui vous auront fait davantage de sport que d’habitude. Vous redoutiez l’apparition de courbatures aujourd’hui et vous ne vous étiez pas trompée: elles sont là! Heureusement plusieurs astuces existent. Parmi les plus agréables, vous pouvez manger des oranges, boire une bière, vous masser avec de l’huile de lavande ou boire une tisane à la camomille romaine, de préférence bio.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :